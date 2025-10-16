Γερμανία: Αντιδράσεις από δήλωση του καγκελάριου Μερτς για τους μετανάστες

Αντιδράσεις, ακόμη και από τις τάξεις του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, προκάλεσε η έκφραση «πρόβλημα στο αστικό τοπίο» που χρησιμοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προκειμένου να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί με τους μετανάστες στην Γερμανία.

Στο Πότσνταμ του Βρανδεμβούργου, ο καγκελάριος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική, δήλωσε ότι «έχουμε προχωρήσει πολύ», για να προσθέσει: «Εξακολουθούμε φυσικά να έχουμε αυτό το πρόβλημα στο αστικό τοπίο και για αυτό ο υπουργός Εσωτερικών βρίσκεται τώρα στην διαδικασία επιστροφών σε πολύ μεγάλη κλίμακα».

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Καταρίνα Ντρέγκε χαρακτήρισε τη δήλωση «μεροληπτική» και «άσεμνη» και δήλωσε ότι θα περίμενε ο κ. Μερτς να ανασκευάσει στο πλαίσιο της ομιλίας του στην Bundestag. «Το γεγονός ότι προσέβαλε τόσους πολλούς ανθρώπους διχάζει την κοινωνία και βλάπτει την Γερμανία. Ήρθε η ώρα για περισσότερη ευπρέπεια. Πάρτε πίσω αυτή τη δήλωση», είπε η κυρία Ντρέγκε απευθυνόμενη στον Φρίντριχ Μερτς.

Υπερασπιζόμενος τον καγκελάριο, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης Γενς Σπαν απάντησε στην κυρία Ντρέγκε: «Δεν ξέρω σε ποιο μέρος της Γερμανίας ταξιδεύεις, αλλά στους κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς και στις αγορές αυτής της χώρας οι συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης είναι ασφαλώς ορατές. Ανησυχούν τον κόσμο και βέβαια πρέπει να μιλήσουμε για το τι σημαίνει αυτό στην Γερμανία».

Στην δημόσια αντιπαράθεση παρενέβη και ο κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ, ο οποίος ανήκει στο CDU: «Το Βερολίνο είναι μια ποικιλόμορφη, διεθνής και κοσμοπολίτικη πόλη και αυτό θα αντικατοπτρίζεται πάντα στο αστικό τοπίο. Υπάρχουν προβλήματα με τη βία, τα σκουπίδια και την εγκληματικότητα, αλλά δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποια εθνικότητα», δήλωσε ο κ. Βέγκνερ στην εφημερίδα «Tagesspigel».

Από την πλευρά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο υποψήφιος για την δημαρχία του Βερολίνου Στέφεν Κραχ κατηγόρησε τον κ. Μερτς ότι μιμείται τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ, ο οποίος είχε πρόσφατα χρησιμοποιήσει την ίδια έκφραση, ζητώντας να αυξηθούν οι απελάσεις «προκειμένου να αλλάξει το αστικό τοπίο».

Για «απέραντο ρατσισμό» έκανε λόγο ο βουλευτής της Αριστεράς Φεράτ Κοτσάκ και χαρακτήρισε τη δήλωση του καγκελάριου ως «εξαιρετικά επικίνδυνη». Σε ανάλογο περιστατικό το 2017, η ‘Αγγελα Μέρκελ είχε δηλώσει ότι η ίδια δεν μπορούσε να ξεχωρίσει στον δρόμο ποιοι είναι μετανάστες και ποιοι όχι.