Μέση Ανατολή: Οι δραστηριότητες του GHF στη Γάζα «έχουν διακοπεί», παρά τη χρηματοδότησή του μέχρι το Νοέμβριο

Το Ίδρυμα Ανθρωπιστικών Δραστηριοτήτων της Γάζας (GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, επιβεβαίωσε ότι δεν έχει δραστηριοποιηθεί στη Γάζα από τις 10 Οκτωβρίου, παρά το γεγονός ότι χρηματοδοτήθηκε μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Ένας εκπρόσωπος του GHF, μιλώντας στο BBC, είπε ότι δεν είναι σίγουρος αν ο οργανισμός θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις δραστηριότητές του παρέχοντας βοήθεια στη Γάζα.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε σταματήσει», επιβεβαίωσε. «Νιώθουμε ότι υπάρχει ακόμα ανάγκη, μια αύξηση για όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια. Στόχος μας είναι να ξαναρχίσουμε τη διανομή της βοήθειας», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο εκπρόσωπος του GHF ότι ήταν έτοιμο να ανοίξει ένα αναβαθμισμένο κέντρο στη νότια Γάζα (μια ανακοίνωση που έκανε ο IDF στα τέλη Αυγούστου), ενώ ότι το GHF θέλει να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ για την παροχή βοήθειας στους Παλαιστίνιους.

Υπενθυμίζεται ότι το GHF επικρίθηκε έντονα από τον ΟΗΕ, μετά τις αναφορές για εκατοντάδες θανάτους ανθρώπων κατά τη συλλογή βοήθειας στα σημεία διανομής του οργανισμού, ενώ περισσότερες από 170 φιλανθρωπικές οργανώσεις ζήτησαν το κλείσιμό του τον Ιούλιο.

