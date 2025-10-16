Κρεμλίνο: Ρούμπιο και Λαβρόφ θα συνομιλήσουν τις επόμενες ημέρες για να προετοιμάσουν τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, θα μιλήσουν τις επόμενες ημέρες για να προετοιμάσουν μια νέα σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Πέμπτη ένας βοηθός του Κρεμλίνου.

Ο αξιωματούχος, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι ο χρόνος της συνόδου κορυφής θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών.

Ο Ουσακόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων σχετικά με μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, την όγδοη φέτος, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μόσχας.

Είπε ότι ο Τραμπ είχε προτείνει τη Βουδαπέστη ως τόπο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής και ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει αμέσως.

Η δήλωση του Ουσακόφ κατέστησε σαφές ότι ο Πούτιν είχε επαναλάβει στον Τραμπ την πάγια θέση του σχετικά με την κατάσταση του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι τα ρωσικά στρατεύματα είχαν τη στρατηγική πρωτοβουλία σε όλη τη γραμμή του μετώπου.

Για την προμήθεια πυραύλων Τόμαχοκ

Είπε ότι οι δύο συζήτησαν επίσης την πιθανή προμήθεια αμερικανικών πυραύλων κρουζ Τόμαχοκ στην Ουκρανία, την οποία έχει ζητήσει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση του ότι οι πύραυλοι Τόμαχοκ δεν θα αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα προκαλέσουν σημαντική ζημιά στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, για να μην αναφέρουμε τις προοπτικές για μια ειρηνική επίλυση», δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.

Είπε ότι ο Τραμπ είπε στον Πούτιν ότι θα λάβει υπόψη όσα είπε ο Ρώσος ηγέτης στην τηλεφωνική κλήση όταν συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή.

Ο Ουσακόφ είπε ότι ο Τραμπ μίλησε για τεράστιες δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πηγή: Reuters