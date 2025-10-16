Logo Image

Μελόνι κατά Ιταλού συνδικαλιστή: «Με είπε εταίρα του Τραμπ» – «Την είπα αυλική»

Κόσμος

Μελόνι κατά Ιταλού συνδικαλιστή: «Με είπε εταίρα του Τραμπ» – «Την είπα αυλική»

REUTERS/Kevin Lamarque

Ανάρτηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού: «Θαυμάστε εικόνα της Αριστεράς»

«Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι, προφανώς θολωμένος από μια αυξανόμενη μνησικακία (την οποία κατανοώ) στην τηλεόραση με χαρακτήρισε “εταίρα”. Θεωρώ οτι όλοι γνωρίζουν την σημασία της λέξης αυτής». Αυτήν την απάντηση έδωσε, με ανάρτησή της στο “Χ”, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζορτζια Μελόνι,  σε Ιταλό συνδικαλιστή.

O γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «περιορίστηκε στο να κάνει την εταίρα του Τραμπ και δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι της, αλλά ευτυχώς οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν και έσωσαν την υπόληψη της Ιταλίας».

«Θαυμάστε εικόνα της Αριστεράς. Επί δεκαετίες μας προσέφερε ηθικά διδάγματα για τον σεβασμό των γυναικών, αλλά στην συνέχεια, για να ασκήσει κριτική σε μια γυναίκα -μη διαθέτοντας επιχειρήματα- την χαρακτηρίζει πόρνη» ανέφερε η Μελόνι.

Να σημειωθεί οτι μια άλλη σημασία της λέξης που χρησιμοποίησε ο Λαντίνι ειναι “αυλική”. Κάτι στο οποίο στηρίχτηκε ο Λαντίνι,που ανταπάντησε:  «σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όταν χρησιμοποίησα την συγκεκριμένη έκφραση, ξεκαθάρισα αμέσως ότι η Μελόνι ήταν αυλική του Τραμπ, ακολούθησε την πορεία του, λειτούργησε ως γραμματέας του. Εξέφρασα μια πολιτική κρίση για τον ελλιπή ρόλο της ιταλικής κυβέρνησης και της πρωθυπουργού της».

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube