Τέσσερις συλλήψεις υπόπτων στη Γαλλία για συνωμοσία εναντίον Ρώσου αντιφρονούντος

Τέσσερις υπόπτους στο πλαίσιο φερόμενης συνωμοσίας εναντίον Ρώσου αντιφρονούντος συνέλαβαν οι γαλλικές αρχές όπως ανακοίνωσαν εισαγγελείς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Αν και οι εισαγγελικές αρχές αρνήθηκαν να κατονομάσουν τον Ρώσο αντιφρονούντα που πιστεύεται ότι είχε στοχοποιηθεί η εφημερίδα Le Parisien δημοσιοποίηση το όνομα του.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα στόχος μιας «συνωμοσίας εκκαθάρισης» ήταν ο Βλαντιμίρ Οσετσκίν, επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Gulagu.net που ειδικεύεται στην αποκάλυψη καταχρήσεων στις ρωσικές φυλακές.