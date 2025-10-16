Ο IDF επιβεβαιώνει τη δολοφονία του αρχηγού του στρατού των Χούθι σε αεροπορική επιδρομή του Αυγούστου στην Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του ότι σκότωσε τον αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου των Χούθι, Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι, σε αεροπορική επιδρομή στην Υεμένη τον Αύγουστο.

Η επιδρομή της 28ης Αυγούστου στη Σαναά είχε επίσης σκοτώσει τον πρωθυπουργό των Χούθι και περίπου δώδεκα άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της τρομοκρατικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Νωρίτερα, οι Χούθι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του αλ-Γκαμάρι σε ανακοίνωσή τους, χωρίς να παράσχουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ο αλ-Γκαμάρι είχε υπηρετήσει ως αρχηγός του επιτελείου των Χούθι από το 2016, μετά από αρκετές άλλες ανώτερες θέσεις. Με την πάροδο των ετών, έπαιξε «βασικό ρόλο στην οικοδόμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων» των Χούθι, αναφέρει ο στρατός.

Ο αλ-Γκαμάρι είχε εκπαιδευτεί από πράκτορες της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, στη Συρία, τον Λίβανο και το Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο στρατός αναφέρει ότι ο αλ-Γκαμάρι συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων που έπλεαν στην Ερυθρά Θάλασσα.

