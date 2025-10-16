Logo Image

Το Τάγμα Αζόφ λέει ότι απέκρουσε επίθεση ρωσικών τεθωρακισμένων κοντά στην Ντομπροπίλια

Κόσμος

Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τις ρωσικές αρχές για τη φερόμενη επίθεση

Την αναχαίτιση μεγάλης ρωσικής επίθεσης με περισσότερα από 20 τεθωρακισμένα κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε το Τάγμα Αζόφ.

«Στις 16 Οκτωβρίου ο εχθρός έκανε άλλη μια απόπειρα με μαζική, μηχανοκίνητη επίθεση» στην περιοχή της Ντομπροπίλια, υποστήριξε το Τάγμα Αζόφ σε μια ανάρτηση στο Facebook ισχυριζόμενη ότι κατέστρεψε εννέα ρωσικά τεθωρακισμένα Στόχος της επίθεσης ήταν η κατάληψη του χωριού Σάχοβε, στα ανατολικά της Ντομπροπίλια.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται και ένα βίντεο της μάχης. To πρακτορείο Reuters επαλήθευσε την τοποθεσία που εικονίζεται ως μια περιοχή κοντά στο χωριό Μαλινίφκα του Ντονέτσκ. Η Μαλινίφκα απέχει περίπου 13 χιλιόμετρα νοτίως του Σάχοβε.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από τις ρωσικές αρχές για τη φερόμενη επίθεση. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δεν έκανε καμία αναφορά στην επίθεση κατά την απογευματινή του ενημέρωση, λέγοντας μόνο ότι διεξάγει επιχειρήσεις «σταθεροποίησης» στην περιοχή.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού ανέφεραν πρόσφατα ότι η Ουκρανία ανακτά εδάφη κοντά στην Ντομπροπίλια, υποστηρίζοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν πιαστεί σε μια παγίδα.

Η Ντομπροπίλια βρίσκεται κοντά στον σημαντικό επιμελητειακό κόμβο του Ποκρόφσκ, έναν από τους βασικούς στόχους του ρωσικού στρατού κατά την αργή προώθησή του προς τα δυτικά. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι η προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων κοντά στην Ντομπροπίλια είναι ένας τρόπος να δείξει το Κίεβο ότι η Ουκρανία μπορεί να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις.

