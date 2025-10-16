Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Το πέρασμα στη Ράφα πιθανότατα θα ανοίξει ξανά την Κυριακή

Logo Image

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου πιθανότατα θα ανοίξει ξανά την Κυριακή, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Ο ισραηλινός ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του στην Ιταλία, είπε ότι γίνονται προετοιμασίες για το άνοιγμα του στρατηγικού περάσματος και «ελπίζει» ότι αυτό θα συμβεί, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο περιθώριο μιας συνάντησης υπουργών της περιοχής της Μεσογείου στη Νάπολη.

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θεωρείται το βασικό σημείο εισόδου για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας.

