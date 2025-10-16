Επικοινωνία Ρούμπιο-Φιντάν για Γάζα και Ουκρανία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα συζητώντας την τρέχουσα εκεχειρία στη Γάζα, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Ο Φιντάν και ο Ρούμπιο συζήτησαν τα βήματα για τη διατήρηση της εκεχειρίας στα κατεστραμμένα από τον πόλεμο παλαιστινιακά εδάφη και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Επίσης, εξέτασαν την εφαρμογή της Διακήρυξης Προθέσεων που υπογράφηκε αυτή τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Επιπλέον, ο Φιντάν και ο Ρούμπιο αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Συρία, τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Πηγή: Anadolu