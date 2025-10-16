Τραμπ -Πούτιν: Έκλεισαν το τηλέφωνο πάνω από δύο ώρες μετά, δίνοντας – νέο- ραντεβού στην Βουδαπέστη

Σε συμφωνία για συνάντηση στην Βουδαπέστη, κατέληξε η «μακρά τηλεφωνική συνομιλία» – ξεπέρασε τις δύο ώρες – μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, η πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών, μετά την συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, με ανάρτησή του στο Truth Social, χωρίς όμως να δώσει ημερομηνία.

Η συζήτηση, σύμφωνα με τον Τραμπ ήταν «καλή και παραγωγική», ενώ όπως έκανε γνωστό, της συνάντησης των δύο, θα προηγηθεί συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων αι από τις δύο χώρες, την επόμενη εβδομάδα.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον «άδικο» πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και συγχαρητήρια για την συμφωνία για την Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να επισημάνει στην ανάρτησή του ότι: « Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μεγάλο Επίτευγμα της Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η Επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για την επίτευξη τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Προειδοποιήσεις για τους Tomahawk

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε την παραμονή της επίσκεψης Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, και την ώρα που αυξάνονται οι ενδείξεις ότι ο Τραμπ θα προμηθεύσει αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, κίνηση που αν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, θα «προκαλούσε κολοσσιαία ζημιά» στην ομαλοποίηση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και θα υπονόμευε την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολιν Λέβιτ,ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι δυνατή μία συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι.

Πρώτη αντίδραση Κρεμλίνου: Καθορίστηκαν ξεκάθαρα τα επόμενα βήματα

Για μια «θετική και παραγωγική» συνομιλία έκανε λόγο ο ειδικός απεσταλμένος της Μόσχας για το Ουκρανικό Κιρίλ Ντμιτρίεφ, αναφερόμενος στην επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν.

Η επικοινωνία των δύο ανακοινώθηκε αιφνιδίως το απόγευμα της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 8μμ το βράδυ, με ένα πρώτο αποτέλεσμα τη συμφωνία των δύο ανδρών για μία νέα συνάντηση στη Βουδαπέστη.

Ο Ντμιτρίεφ πρόσθεσε ότι η συνομιλία των δύο ηγετών καθόρισε «ξεκάθαρα» τα επόμενα βήματα.