Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας – Υπό εξέταση το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα

Το Ισραήλ δήλωσε την Πέμπτη ότι προετοιμάζεται για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα της Γάζας με την Αίγυπτο για να επιτρέψει την είσοδο και έξοδο των Παλαιστινίων, αλλά δεν όρισε ημερομηνία, καθώς αντάλλαξε κατηγορίες με τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας που έχει συμφωνηθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η διαμάχη σχετικά με την επιστροφή των σορών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς απειλεί να εκτροχιάσει την εκεχειρία και άλλα ανεπίλυτα στοιχεία του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού των μαχητών και της μελλοντικής διακυβέρνησης της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στη συμφωνία και συνεχίζει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, απαιτώντας από τη Χαμάς να επιστρέψει τα πτώματα των 19 νεκρών ομήρων που δεν είχε παραδώσει.

Η ισλαμιστική παράταξη έχει παραδώσει 10 σορούς, αλλά το Ισραήλ δήλωσε ότι ένα δεν ανήκε σε όμηρο. Η εξτρεμιστική ομάδα ανάφερε ότι έχει παραδώσει όλα τα πτώματα που θα μπορούσε να ανακτήσει.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε ότι η παράδοση περισσότερων πτωμάτων στη Γάζα, η οποία έχει μετατραπεί σε τεράστιες εκτάσεις ερειπίων από τον πόλεμο, θα απαιτούσε την είσοδο βαρέων μηχανημάτων και εξοπλισμού εκσκαφής στον αποκλεισμένο από το Ισραήλ παλαιστινιακό θύλακα.

Την Πέμπτη, ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία σκοτώνοντας τουλάχιστον 24 άτομα σε πυροβολισμούς από την Παρασκευή και δήλωσε ότι ένας κατάλογος τέτοιων παραβιάσεων παραδόθηκε στους μεσολαβητές.

«Το κράτος κατοχής εργάζεται μέρα νύχτα για να υπονομεύσει τη συμφωνία μέσω των παραβιάσεών του επί τόπου», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως. Είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να μην πλησιάσουν τις ισραηλινές θέσεις εκεχειρίας και ότι τα στρατεύματα «άνοιξαν πυρ για να απομακρύνουν την απειλή».

Δύο νεκροί στη Γάζα από αεροεπιδρομή – Εκτελέσεις απο τη Χαμάς

Αργότερα την Πέμπτη, οι τοπικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα σκότωσε δύο άτομα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του πυροβόλησαν πολλά άτομα που βγήκαν από ένα φρεάτιο σήραγγας και πλησίασαν στρατεύματα, χαρακτηρίζοντάς τα ως άμεση απειλή.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η επόμενη φάση του σχεδίου 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ένα σχέδιο που καταρτίστηκε από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καλεί τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της και να παραχωρήσει την εξουσία, κάτι που μέχρι στιγμής αρνείται να κάνει.

Η Χαμάς ξεκίνησε αντ’ αυτού μια καταστολή ασφαλείας σε αστικές περιοχές που εκκενώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, επιδεικνύοντας τη δύναμή της μέσω δημόσιων εκτελέσεων και συγκρούσεων με τοπικές ένοπλες φυλές.

Είκοσι εναπομείναντες ζωντανοί όμηροι απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα σε αντάλλαγμα για χιλιάδες Παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ παρέδωσε 30 σορούς Παλαιστινίων

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ παρέδωσε 30 σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ανεβάζοντας τον αριθμό των σορών που έχει λάβει από τη Δευτέρα σε 120.

Μακροπρόθεσμα στοιχεία του σχεδίου Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης μιας διεθνούς «δύναμης σταθεροποίησης» για την πυκνοκατοικημένη περιοχή και των κινήσεων προς τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους – που απορρίφθηκαν από το Ισραήλ – δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε την Πέμπτη ότι η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) που υποστηρίζεται από τη Δύση θα συνεργαστεί με διεθνείς θεσμούς και εταίρους για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφαλείας, υλικοτεχνικής υποστήριξης, οικονομικών και διακυβέρνησης της Γάζας.

Ένα επερχόμενο συνέδριο στην Αίγυπτο για την ανοικοδόμηση της Γάζας θα πρέπει να διευκρινίσει πώς οργανώνονται τα κεφάλαια των δωρητών, ποιος θα τα λάβει και πώς θα κατανεμηθούν, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η Χαμάς εκδίωξε την Παλαιστινιακή Αρχή από τη Γάζα σε έναν σύντομο εμφύλιο πόλεμο το 2007.

Μαζική αύξηση της απαιτούμενης ανθρωπιστικής βοήθειας

Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, η ισραηλινή υπηρεσία στρατιωτικής βοήθειας COGAT ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμός με την Αίγυπτο για τον καθορισμό ημερομηνίας για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα για την κυκλοφορία των ανθρώπων μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προετοιμασιών.

Η COGAT δήλωσε ότι το πέρασμα της Ράφα δεν θα ανοίξει για βοήθεια, καθώς αυτό δεν ορίζεται από τη συμφωνία εκεχειρίας σε κανένα στάδιο, αντίθετα όλα τα ανθρωπιστικά αγαθά που προορίζονται για τη Γάζα θα περάσουν από το υπό ισραηλινό έλεγχο Kerem Shalom αφού υποβληθούν σε επιθεωρήσεις ασφαλείας.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA επικαλέστηκε τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Gideon Sa’ar, ο οποίος δήλωσε ότι η Ράφα πιθανότατα θα ανοίξει ξανά την Κυριακή.

Με τις συνθήκες λιμού που επικρατούν σε περιοχές της Γάζας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικά Θέματα, Tom Fletcher, δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του την Τετάρτη ότι χιλιάδες οχήματα βοήθειας θα πρέπει πλέον να εισέρχονται στη Γάζα εβδομαδιαίως για την ανακούφιση της κρίσης.

Φορτηγά βοήθειας έφτασαν στη Γάζα την Τετάρτη και το Ισραήλ δήλωσε ότι 600 άτομα είχαν εγκριθεί να εισέλθουν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας. Ο Φλέτσερ χαρακτήρισε αυτό ως «καλή βάση», αλλά όχι αρκετά, καθώς η ιατρική περίθαλψη είναι επίσης σπάνια και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 2,2 εκατομμυρίων είναι άστεγο.

Την Πέμπτη, η UNICEF δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έφερε 250 παλέτες με προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών σκηνών, χειμωνιάτικων ρούχων, μουσαμάδων, σερβιετών και κιτ υγιεινής. Έχει επίσης διανείμει περισσότερες από 56.000 συσκευασίες παιδικών τροφών για να βοηθήσει 12.500 παιδιά για δύο εβδομάδες, δήλωσε η εκπρόσωπος της UNICEF, Τες Ίνγκραμ.

Ο Ισμαήλ Αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι η βοήθεια που έχει εισέλθει από τότε που σταμάτησαν οι μάχες ήταν «σταγόνα στον ωκεανό».

«Η περιοχή χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη, συνεχή και οργανωμένη εισροή βοήθειας, καυσίμων, αερίου μαγειρέματος, καθώς και ανθρωπιστικών και ιατρικών προμηθειών», δήλωσε στο Reuters.

Μεγάλο μέρος του έντονα αστικοποιημένου θύλακα έχει μετατραπεί σε ερημιά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις αεροπορικές επιδρομές που έχουν σκοτώσει σχεδόν 68.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 κρατήθηκαν όμηροι πίσω στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινές καταμετρήσεις.

