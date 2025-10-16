Logo Image

Ιστορική δικαίωση για τον Όσκαρ Ουάιλντ από την περίφημη Βρετανική Βιβλιοθήκη

Κόσμος

Ιστορική δικαίωση για τον Όσκαρ Ουάιλντ από την περίφημη Βρετανική Βιβλιοθήκη

Ανατυπώθηκε η κάρτα μέλους του 130 χρόνια αφού τον διέγραψε από μέλος της λόγω της καταδίκης του για ομοφυλοφιλία

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη θα παραδώσει στον εγγονό του Όσκαρ Ουάιλντ μια κάρτα μέλους με το όνομα του διάσημου Ιρλανδού συγγραφέα, 130 χρόνια αφού τον διέγραψε λόγω της καταδίκης του για ομοφυλοφιλία.

Το 1895 το διοικητικό συμβούλιο της περίφημης Βιβλιοθήκης του Λονδίνου διέγραψε από μέλος της τον Ουάιλντ, όταν εκείνος καταδικάστηκε για «ανηθικότητα», σε μια περίοδο που οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις ήταν παράνομες.

Τον Ιούνιο, η Βρετανική Βιβλιοθήκη ανακοίνωσε ότι σκόπευε να τιμήσει τον Ουάιλντ ανατυπώνοντας την κάρτα μέλους, με μια φωτογραφία του συγγραφέα του «Πορτρέτου του Ντόριαν Γκρέι». Η κάρτα θα δοθεί στον Μέρλιν Χόλαντ, εγγονό του Ουάιλντ, σε μια τελετή που θα γίνει απόψε.

«Η επιστροφή της κάρτας του είναι μια ωραία χειρονομία συγγνώμης και είμαι βέβαιος ότι το πνεύμα του θα ενθουσιαστεί», είπε ο Χίλαντ, ο οποίος έχει γράψει μια βιογραφία του διάσημου παππού του. Το βιβλίο, που τιτλοφορείται «Μετά τον Όσκαρ: η κληρονομιά ενός σκανδάλου», αναφέρεται στην αποκατάσταση του ονόματος του συγγραφέα μετά τον θάνατό του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κ. Μητσοτάκης: Παρελθόν η φοβική χώρα της αδράνειας και του περιθωρίου – Συνιστώ αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες

Κ. Μητσοτάκης: Παρελθόν η φοβική χώρα της αδράνειας και του περιθωρίου – Συνιστώ αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες

Ο Όσκαρ Ουάιλντ πέθανε πάμφτωχος στο Παρίσι, τον Νοέμβριο του 1900, σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στην Αγγλία και την Ουαλία το 1967 και, μερικά χρόνια αργότερα, στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube