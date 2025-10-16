Logo Image

Γκίντεον Σάαρ: Η Χαμάς είναι σε θέση να επιστρέψει τις σορούς επιπλέον ομήρων, αλλά επιλέγει να μην το κάνει

Γκίντεον Σάαρ: Η Χαμάς είναι σε θέση να επιστρέψει τις σορούς επιπλέον ομήρων, αλλά επιλέγει να μην το κάνει

Αιχμές του Ισραηλινού ΥΠΕΞ κατά της εξτρεμιστικής οργάνωσης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι η Χαμάς θα μπορούσε να επιστρέψει περισσότερους δολοφονημένους ομήρους, αντικρούοντας τις εκτιμήσεις που έκαναν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Στη Ρώμη με τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνι Ταγιάνι, ο Σάαρ τόνισε «ότι το Ισραήλ γνωρίζει πολύ καλά ότι η Χαμάς είναι ικανή να επιστρέψει επιπλέον πτώματα και επιλέγει να μην το κάνει», σύμφωνα με το γραφείο του. Ο Σάαρ το χαρακτηρίζει «εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

Η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς 9 από τους 28 δολοφονημένους ομήρους που κρατούσε στις αρχές της εβδομάδας.

Πηγή: Times of Israel 

