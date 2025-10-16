Το υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζεται να παραπέμψει σε δίκη τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Την παραπομπή σε δίκη τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζον Μπόλτον θα ζητήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ από Επιτροπή Ενόρκων, σύμφωνα με αναφορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν η Επιτροπή Ενόρκων εγκρίνει την παραπομπή του Μπόλτον, θα είναι η τρίτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που θα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος ενός επικριτή του Αμερικανού προέδρου.

Πριν από δύο μήνες, πράκτορες του FBI βρήκαν έγγραφα που έφεραν την ένδειξη «εμπιστευτικά» στο γραφείο του Μπόλτον στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, στα έγγραφα αυτά γινόταν αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής. Ένας δικηγόρος του Μπόλτον αρνήθηκε ότι ο πελάτης του διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Ο Μπόλτον ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ για μικρό χρονικό διάστημα κατά την πρώτη θητεία του.