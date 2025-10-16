Logo Image

Ρώσοι μουσικοί του δρόμου καταδικάστηκαν για παραστάσεις κατά του Πούτιν και του πολέμου

Κόσμος

Το ποπ συγκρότημα Stoptime ερμηνεύει συνήθως τραγούδια από συγκροτήματα γνωστά για την αντίθεσή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης καταδίκασε τρεις Ρώσους μουσικούς του δρόμου- μια γυναίκα και δυο άντρες- σε ολιγοήμερες ποινές φυλάκισης καθώς ένα τραγούδι τους που καταφερόταν κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία έγινε viral.

Η δικαστική υπηρεσία της Αγίας Πετρούπολης φυλάκισε την 18χρονη τραγουδίστρια Ντιάνα Λογκίνοβα, τον ντράμερ Βλαντισλάβ Λεοντίεφ και τον κιθαρίστα Αλεξάντερ Ορλόφ σε βραχυπρόθεσμες ποινές 12 και 13 ημερών για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» μετά την οργάνωση «μαζικής συγκέντρωσης τουλάχιστον 70 ατόμων».

«Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρξαν αρνητικές συνέπειες, δηλαδή η κυκλοφορία των πεζών διακόπηκε», ανέφερε το δικαστήριο στο Telegram.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι η τραγουδίστρια με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Naoko αποτελεί πρόσωπο συνεχιζόμενης έρευνας για φερόμενες πράξεις «δυσφήμισης του στρατού», μια κατηγορία που επιφέρει αυστηρότερη ποινή και χρησιμοποιείται τακτικά από τη Μόσχα για να καταπνίξει τις αντίθετες φωνές.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν δικαστεί με τέτοιες κατηγορίες και εκατοντάδες έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση, συχνά σε μακροχρόνιες ποινές. Σχεδόν όλοι οι Ρώσοι αντιπολιτευόμενοι βρίσκονται στη φυλακή ή στην εξορία και η δημόσια κριτική των αρχών ή του πολέμου στο εσωτερικό της χώρας είναι σπάνια.

