Η Ουκρανία επιβάλλει διακοπές ρεύματος σε εθνικό επίπεδο μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Η Ουκρανία επέβαλε διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με τον κρατικό φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου την Ukrenergo.

«Λόγω της δύσκολης κατάστασης στο ενεργειακό σύστημα, έχουν εφαρμοστεί έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ουκρανικός πάροχος.

Τα τελευταία 24ωρα η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας κάνοντας εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση για εκατομμύρια νοικοκυριά ενόψει και της έλευσης του σκληρού ουκρανικού χειμώνα.