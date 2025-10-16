Microsoft: Οι κυβερνοεπιθέσεις της Ρωσίας στοχεύουν κυρίως μέλη του ΝΑΤΟ

Οι κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία ή σε ρωσικές ομάδες επικεντρώθηκαν το 2025 στην Ουκρανία και στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ετήσια έκθεση της Microsoft που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Οι ρωσικοί κρατικοί παράγοντες διεύρυναν το πεδίο των στόχων τους φέτος για να διεισδύσουν σε δίκτυα και μηχανισμούς κυρίως στην Ουκρανία και στα κράτη μέλη της Β0ορειοατλαντικής Συμμαχίας», αναφέρει η Microsoft Digital Defense report (MDDR).

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, οι δέκα χώρες που αποτέλεσαν τον στόχο των περισσότερων διαδικτυακών επιθέσεων της Ρωσίας ή ιδιωτών παραγόντων που έχουν διασυνδέσεις μαζί της ήταν όλες μέλη του ΝΑΤΟ, εκτός από την Ουκρανία η οποία παραμένει η χώρα που αποτελεί τον μεγαλύτερο στόχο, με το 25% των επιθέσεων. Ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων που αποδίδονται σε ρωσικούς παράγοντες αυξήθηκε επίσης κατά 25% σε έναν χρόνο, δηλώνει η Microsoft, που δεν αναφέρει λεπτομερώς τον συνολικό αριθμό των επιθέσεων.

Ανάμεσα στους οργανισμούς που αποτελούν τον συχνότερο στόχο, κυριαρχούν οι κυβερνήσεις. Ακολουθούν οι επιθέσεις που έχουν στόχο τον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης, οι οποίες αυξάνονται. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι ομάδες προβληματισμού (think tanks) είναι στην τρίτη θέση.

Οι παράγοντες πίσω από τις επιθέσεις αυτές έχουν εξελιχθεί επίσης. Η Microsoft αναφέρει ότι παρατήρησε “παράγοντες που αναθέτουν σε εξωτερικούς” συνεργάτες τις επιθέσεις και “συνεχίζουν να οικειοποιούνται κυβερνοεγκληματικές υποδομές ή άλλες κρατικές υποδομές”.

Τον Ιούλιο, το ΝΑΤΟ είχε καταδικάσει σε ανακοίνωσή του «τις κακόβουλες δραστηριότητες της Ρωσίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας».