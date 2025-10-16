Κοινό ανακοινωθέν Βρετανίας, Αιγύπτου και Παλαιστινιακής Αρχής για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Κοινό ανακοινωθέν εξέδωσαν οι κυβερνήσεις Βρετανίας, Αιγύπτου και Παλαιστινιακής Αρχής, μετά τη διάσκεψη του Wilton Park με θέμα τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Γάζας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η έναρξη της εκεχειρίας, η απελευθέρωση ομήρων, η επιστροφή Παλαιστινίων στις οικογένειές τους και η επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν κομβικά βήματα. Οι συνδιοργανωτές ευχαρίστησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ηγετικό τους ρόλο, καθώς και τους μεσολαβητές για τις συνεχείς προσπάθειές τους.

Ωστόσο, τονίζεται πως η διαρκής ειρήνη συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της Γάζας. «Η κλίμακα της καταστροφής καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πρακτικές λύσεις», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η διάσκεψη συγκέντρωσε διεθνείς επενδυτές, κυβερνήσεις εταίρους, εκπροσώπους του παλαιστινιακού ιδιωτικού τομέα, καθώς και αραβικές και διεθνείς κυβερνήσεις. Στόχος των συζητήσεων ήταν η εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης, με κεντρικό ρόλο για τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να καλυφθεί το τεράστιο κόστος της ανασυγκρότησης που εκτιμάται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Ανασυγκρότηση Γάζας και λύση δύο κρατών

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, οι συνομιλίες σημείωσαν πρόοδο στην αναζήτηση βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή και την πρωτοβουλία των Παλαιστινίων στις προσπάθειες ανάκαμψης. Οι δράσεις βασίζονται στα ήδη υπάρχοντα σχέδια ανασυγκρότησης, όπως το Αραβοϊσλαμικό Σχέδιο Έγκαιρης Ανάκαμψης, Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη Γάζα, αλλά και το Έγγραφο Συμπερασμάτων της Διάσκεψης για τη Λύση των Δύο Κρατών.

Τέλος, οι συνδιοργανωτές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την προσπάθεια ενόψει της Διεθνούς Διάσκεψης του Καΐρου για την Ανάκαμψη, Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη της Γάζας, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς δράσης για τη στήριξη της Γάζας και την προώθηση πολιτικής προοπτικής για την Παλαιστίνη και τη λύση των δύο κρατών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ