«Μεσογειακή Πανεπιστημιούπολη»: Η ΕΕ θέλει να επεκτείνει το πρόγραμμα Erasmus στις χώρες της Μεσογείου

Η ΕΕ θέλει φοιτητές από τις νότιες γειτονικές της χώρες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus, ανακοίνωσαν την Πέμπτη εκπρόσωποι της Κομισιόν, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στη Μεσόγειο.

Η ένταξη φοιτητών εκτός ΕΕ από χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής αποτελεί μέρος του «Συμφώνου για τη Μεσόγειο», το οποίο περιλαμβάνει επίσης πρόταση για διπλασιασμό του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περιοχή στα 42 δισ. ευρώ.

Οι μεσογειακοί εταίροι της ΕΕ περιλαμβάνουν την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Τυνησία.

Δηλώσεις Κάλας και Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τις τρεις βασικές ενότητες του συμφώνου: Άνθρωποι, Οικονομία και τη σύνδεση μεταξύ Ασφάλειας, Ετοιμότητας και Μετανάστευσης.

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το σύμφωνο περιλαμβάνει πάνω από 100 έργα — από την υποστήριξη δικτύων 5G και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, έως προγράμματα για νέους και τη δημιουργία σιδηροδρομικών, οδικών και θαλάσσιων συνδέσεων, καθώς και υποθαλάσσιων καλωδίων δεδομένων μεταξύ των χωρών.

«Μεσογειακή Πανεπιστημιούπολη»

Η επίτροπος της ΕΕ για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα ανέφερε ότι στόχος είναι η «σύνδεση των νέων ανθρώπων» και η διεύρυνση των προγραμμάτων Erasmus Plus και Horizon Europe, μιλώντας για μια «Μεσογειακή Πανεπιστημιούπολη». Το σύμφωνο θα βοηθήσει επίσης τα πανεπιστήμια της περιοχής να αναπτύξουν κοινά πτυχία και προγράμματα με τα ευρωπαϊκά ιδρύματα.

«Θα ενισχύσουμε επίσης τις συνεργασίες ταλέντου με το Μαρόκο, την Τυνησία και την Αίγυπτο και θα διευκολύνουμε την έκδοση θεωρήσεων, ιδίως για φοιτητές από αυτές τις χώρες», είπε η Σούιτσα.

Η ΕΕ επενδύει στη Μεσόγειο για ασφάλεια, μεταναστευτικό και ενέργεια

Για το μεταναστευτικό, η ίδια χαρακτήρισε το ζήτημα «τη μεγαλύτερη κοινή πρόκληση» αλλά και «μια κοινή ευκαιρία» για τις δύο πλευρές, υπογραμμίζοντας ότι το σύμφωνο θα στηρίξει τις προσπάθειες για την αποτροπή παράνομων αναχωρήσεων και την καταπολέμηση των διακινητών, δημιουργώντας παράλληλα νόμιμες οδούς μετανάστευσης «για να καλυφθούν οι ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας».

«Η βαθύτερη συνεργασία μας είναι στρατηγική επιλογή και αποτυπώνεται στη δημιουργία της νέας Γενικής Διεύθυνσης για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο (DG MENA), καθώς και στην πρόταση της Επιτροπής για διπλασιασμό του προϋπολογισμού στα 42 δισ. ευρώ», πρόσθεσε η Σούιτσα.

«Έχουμε πολλά να προσφέρουμε σε αυτές τις χώρες στο πλαίσιο μιας ισότιμης συνεργασίας. Μας ενδιαφέρει η συνεργασία στην ενέργεια, τη συνδεσιμότητα και τις κρίσιμες πρώτες ύλες», τόνισε η Κάγια Κάλας, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή πρόταση είναι «πολύ πιο θετική» από εκείνη άλλων γεωπολιτικών παικτών, όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Η φον ντερ Λάιεν περιέγραψε τη Μεσόγειο ως «γέφυρα μεταξύ ηπείρων για ανθρώπους, αγαθά και ιδέες», προσθέτοντας: «Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη και η Μεσόγειος δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη».

Με πληροφορίες από POLITICO