Δημοσκόπηση στο Ισραήλ: Δημοσκοπική άνοδος για το κόμμα του Νετανιάχου μετά τη συμφωνία για τη Γάζα

Αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, το κόμμα Λικούντ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κέρδιζε 34 έδρες, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε η ιστοσελίδα Zman Yisrael.

Η μέτρηση αυτή δείχνει μια δραματική αύξηση εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει λάβει το Λικούντ σε οποιαδήποτε εκλογική δημοσκόπηση από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.

Αντίθετα, το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, που θεωρείται ο κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές, θα λάμβανε μόνο 20 έδρες αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα.

Πώς θα κατανέμονταν οι έδρες με βάση τη δημοσκόπηση

Η αύξηση του ποσοστού του Λικούντ σημαίνει ότι τα κόμματα που ανήκουν στον συνασπισμό θα λάβουν 59 έδρες σε έναν νέο γύρο εκλογών — μόλις μία λιγότερο από την πλειοψηφία των 60 εδρών που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το σιωνιστικό μπλοκ κατά του Νετανιάχου, με επικεφαλής τον Μπένετ, θα λάβει 53 έδρες, και το αραβικής πλειοψηφίας Χαντάς-Ταάλ και το ισλαμιστικό Ραάμ θα λάβουν συνολικά οκτώ έδρες.

Αρκετά κόμματα κινούνται γύρω από το όριο των 4 εδρών, που σημαίνει λίγο πάνω από το εκλογικό όριο του 3,25%, θέτοντάς τα σε κίνδυνο να πέσουν κάτω από αυτό και να χάσουν εντελώς την ευκαιρία να μπουν στην Κνεσέτ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Zman Yisrael.

Το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην Κνεσέτ μετά το Λικούντ και το Μπένετ 2026 θα ήταν το Yisrael Beytenu του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, με 10 έδρες. Μετά από αυτόν θα ακολουθούσε το υπερορθόδοξο κόμμα Shas με εννέα έδρες και το άλλο κόμμα Haredi, United Torah Judaism, με επτά.

Το κεντρώο κόμμα «Γες Ατίντ» του Γιαΐρ Λαπίντ και οι αριστεροί Δημοκρατικοί του Γιαΐρ Γκολάν θα λάμβαναν από επτά έδρες το καθένα, ενώ το «Γιασάρ» του Γκάντι Άιζενκοτ και το «Οτζμά Γεχουντίτ» του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ θα κέρδιζαν από πέντε έδρες το καθένα.

Στο τέλος βρίσκονται το Ράαμ, το Χαντάς-Ταάλ, ο «Θρησκευτικός Σιωνισμός» του Μπεζαλέλ Σμότριχ και το «Μπλε και Άσπρο»του Μπένι Γκαντς, με τέσσερις έδρες το καθένα.

Ούτε το κόμμα HaMiluimnikim (Οι Έφεδροι) του Γιόαζ Χέντελ ούτε το παλαιστινιακό εθνικιστικό κόμμα Balad θα περνούσαν το εκλογικό όριο.

Πηγή: Times of Israel