Η Κομισιόν παρουσίασε το νέο «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο»

Το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο παρουσίασαν σήμερα η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και η Επίτροπος της ΕΕ για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο Σύμφωνο θα τεθεί σε λειτουργία από τις 28 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την 30η επέτειο της Διακήρυξης της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και 12 χωρών του Εγγύς Νότου, με στόχο τον μετασχηματισμό της Μεσογείου σε «κοινό χώρο ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας» μέσω πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής συνεργασίας.

Όσα δήλωσαν αξιωματούχοι της Κομισιόν

«Θέλουμε να είμαστε παράγοντες, όχι απλώς δωρητές», τόνισε η Κροάτισσα Επίτροπος Ντουμπράβκα Σούιτσα, η οποία εργάζεται επίσης πάνω σε ευρωπαϊκά σχέδια για την ανοικοδόμηση της Μέσης Ανατολής.

«Για χιλιετίες, η Μεσόγειος υπήρξε μια γέφυρα μεταξύ ηπείρων, διαμορφώνοντας ποιοι είμαστε και πώς ζούμε», δήλωσε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια», πρόσθεσε.

Η περιοχή της Μεσογείου έχει χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα για την Επιτροπή από την αρχή της θητείας της, «σε μια περίοδο που σημαδεύεται από τη σύγκρουση στη Γάζα, την εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία», υπενθύμισε η Κάγια Κάλας.

Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι, στην πρότασή της για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τα επόμενα επτά χρόνια, η Επιτροπή έχει διαθέσει 42 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στη Μεσόγειο.

Στόχος είναι η «ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού της περιοχής και της κοινωνίας της», συνέχισε η Σούιτσα, τονίζοντας ότι το Σύμφωνο, αν και αρχικά αφορούσε μόνο 12 χώρες, θα μπορούσε σύντομα «να επεκταθεί στους γείτονές τους, όπως οι χώρες του Κόλπου, την Μαυριτανία και την Τουρκία, αλλά και να ενταχθεί στο πλαίσιο του διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος βρίσκεται υπό επεξεργασία».