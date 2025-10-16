Κένυα: Αιματηρό αποχαιρετιστήριο στον Ράιλα Οντίνγκα – Οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά των πολιτών που θρηνούσαν

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ναϊρόμπι, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ στον αέρα για να σκορπίσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένα στάδιο για να προσκυνήσει τη σορό του ηγέτη της αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα, μετέδωσαν τα κανάλια Citizen TV και KTN News.

Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν στο στάδιο Κασαράνι στο Ναϊρόμπι, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν για να διαλύσουν το πλήθος. Ένας άνδρας εθεάθη να κείται ακίνητος στο έδαφος, αιμόφυρτος στο κεφάλι.

Ο Οντίνγκα, 80 ετών, ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της Κένυας, πέθανε την Τετάρτη σε κλινική στη νότια Ινδία, προκαλώντας κύμα θλίψης σε ολόκληρη τη χώρα.

Γνωστός με το προσωνύμιο «Μπάμπα» (πατέρας), είχε θέσει πέντε φορές υποψηφιότητα για την προεδρία χωρίς επιτυχία, αλλά θεωρούνταν βασική μορφή των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων.

Επεισόδια και αντιδράσεις στην τελετή αποχαιρετισμού

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε αρχικά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζόμο Κενυάτα για να υποδεχτεί το φέρετρό του, αναγκάζοντας την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις.

Η σορός επρόκειτο να μεταφερθεί στο κοινοβούλιο, αλλά καθώς υποστηρικτές σκαρφάλωναν στις πύλες, οι αρχές κατεύθυναν την πομπή στο στάδιο Κασαράνι στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν τεταμένη όσο το πλήθος περίμενε το φέρετρο, ώσπου ξέσπασαν πυροβολισμοί και επικράτησε πανικός.

Δημοσιογράφοι του AFP κατέγραψαν πλάνα όπου οι δυνάμεις ασφαλείας χτυπούν πενθούντες με ρόπαλα καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν.

«Γιατί η αστυνομία να χρησιμοποιήσει δακρυγόνα και σφαίρες για να διαλύσει πενθούντες;» έγραψε η υποψήφια πρόεδρος Μάρθα Καρούα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), αναρτώντας βίντεο από το χάος.

Ο πρόεδρος Γουίλιαμ Ρούτο έφθασε λίγο αργότερα με μέλη της οικογένειας Οντίνγκα και ανώτατους αξιωματούχους, αποτίοντας φόρο τιμής στη σορό του σε παρακείμενη αίθουσα του σταδίου.

Η ηρεμία αποκαταστάθηκε αργότερα και το πλήθος επέστρεψε για να αποτίσει τα σέβη του.

Εθνικό πένθος – Το πολιτικό κενό που αφήνει πίσω του ο Ράιλα Οντίνγκα

Ο Ρούτο κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος, ενώ η κρατική κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή στο Ναϊρόμπι.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε επίσης πλήθη να συγκεντρώνονται στην πόλη Μπόντο, γενέτειρα της οικογένειας Οντίνγκα στη δυτική Κένυα, όπου θα ταφεί την Κυριακή.

Ο Μάικλ Ομόντι, στέλεχος της νεολαίας του κόμματος Οντίνγκα, δήλωσε στο AFP: «Ήρθα στο αεροδρόμιο για να υποδεχτώ ένα είδωλο… έναν γίγαντα».

«Μπάμπα, ξέραμε ότι ήσουν ο μόνος που θα μας οδηγούσες στη Γη της Επαγγελίας», πρόσθεσε.

Γεννημένος στις 7 Ιανουαρίου 1945, γιος μελλοντικού αντιπροέδρου, ο Οντίνγκα πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στη φυλακή ή στην εξορία, αγωνιζόμενος για τη δημοκρατία κατά τη διάρκεια της αυταρχικής διακυβέρνησης του προέδρου Ντάνιελ αράπ Μόι.

Διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2008 έως το 2013, χωρίς όμως να καταφέρει ποτέ να γίνει πρόεδρος.

Ο θάνατός του αφήνει κενό ηγεσίας στην αντιπολίτευση, χωρίς ξεκάθαρο διάδοχο, καθώς η Κένυα οδεύει προς τις εκλογές του 2027 που αναμένονται ιδιαίτερα αβέβαιες.