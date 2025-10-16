UNRWA: Η Γάζα χρειάζεται «εκατοντάδες» φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια καθημερινά

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) αναφέρει ότι βλέπει βελτιώσεις στα επίπεδα βοήθειας που εισέρχονται στη Γάζα, αλλά προειδοποιεί ότι οι εκατοντάδες φορτηγά που χρειάζονται καθημερινά δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή στους Παλαιστίνιους, λόγω των περιορισμών εισόδου.

Μιλώντας στο CNN, ο αναπληρωτής διευθυντής της UNRWA, Σαμ Ρόουζ, επισήμανε ότι η κατάσταση στη Γάζα έχει βελτιωθεί «σε σχέση» με τον Μάρτιο, όταν δεν εισερχόταν βοήθεια στη Λωρίδα.

«Αλλά τα εκατοντάδες φορτηγά βοήθειας που χρειάζονται καθημερινά δεν έχουν επαρκούν ακόμη», δήλωσε ο Ρόουζ.

Ο εκπρόσωπος της UNRWA πρόσθεσε ότι έχει χιλιάδες υπαλλήλους που εργάζονται αυτή τη στιγμή για να ανοίξουν ξανά τα σημεία υγείας στην πόλη της Γάζας, καθώς και τα καταφύγια στο Χαν Γιουνίς, καθώς οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Για το πέρασμα στη Ράφα

Νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι γίνονται προετοιμασίες για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα στα νότια της Γάζας για τους ανθρώπους και αναφέρει ότι εν τω μεταξύ η βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στη Γάζα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ και άλλων σημείων.

Με πληροφορίες από BBC