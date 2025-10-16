Logo Image

Ιράν: Η Τεχεράνη χαιρετίζει την εκεχειρία μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, καλεί σε διαπραγματεύσεις

Κόσμος

Ιράν: Η Τεχεράνη χαιρετίζει την εκεχειρία μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, καλεί σε διαπραγματεύσεις

REUTERS/Stringer

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών

Το Ιράν εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, και οι δύο γειτονικές του χώρες από την ανατολική του πλευρά, καλώντας σε διάλογο και στην άσκηση της διπλωματίας έπειτα από αρκετές ημέρες φονικών συγκρούσεων.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ εξέφρασε ανησυχία για τα θύματα μεταξύ των αμάχων και απηύθυνε έκκληση για περιφερειακή συνεργασία κατά της τρομοκρατίας, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να «προσφέρει τη βοήθειά της σε κάθε προσπάθεια που έχει στόχο τη διατήρηση της ηρεμίας και τη μείωση των εντάσεων» μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube