Λευκός Οίκος: Επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν σήμερα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συνομιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μία ημέρα πριν ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιήσει συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ έχει γίνει πιο εχθρικός απέναντι στη Μόσχα τους τελευταίους μήνες, εκφράζοντας αυξανόμενη απογοήτευση προς τον Πούτιν, ενώ παράλληλα δείχνει συμπάθεια προς την Ουκρανία που συνεχίζει να μάχεται ενάντια στη ρωσική εισβολή του 2022.

Στον Λευκό Οίκο για στρατιωτική ενίσχυση ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ για να ζητήσει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη, καθώς το Κίεβο και η Μόσχα κλιμακώνουν τον πόλεμο με μαζικές επιθέσεις σε ενεργειακά συστήματα, ενώ το ΝΑΤΟ δυσκολεύεται να απαντήσει σε σειρά ρωσικών αεροπορικών εισβολών.

Η Ουκρανία ζητά από τις ΗΠΑ πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι θα έβαζαν τη Μόσχα και άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις εντός εμβέλειας πυραυλικής επίθεσης από την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει αυτά τα όπλα στην Ουκρανία, εάν ο Πούτιν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Προειδοποιήσεις από τη Μόσχα

Η παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ θα σημάνει μεγαλύτερη εμπλοκή των Αμερικανών στον πόλεμο και πιθανή έντονη αντίδραση της Μόσχας, προειδοποιούν Ρώσοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος Πούτιν.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε την ενδεχόμενη κίνηση «σοβαρή κλιμάκωση» που θα ζημιώσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας. Αντίθετα, το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου εκτιμά ότι η προμήθεια δεν θα αυξήσει σημαντικά την ένταση, καθώς η Ρωσία ήδη χρησιμοποιεί εκτενώς πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς.

Οι Tomahawk θα έδιναν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πλήξει σημαντικά ρωσικά στρατιωτικά σημεία, όπως το εργοστάσιο Shahed και τη βάση Engels-2.