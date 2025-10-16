ΟΗΕ: 13,7 εκατ. άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με σοβαρό λιμό λόγω των περικοπών στην παγκόσμια βοήθεια

Σχεδόν 14 εκατομμύρια άνθρωποι σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αϊτή, η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και το Σουδάν, κινδυνεύουν με σοβαρή πείνα λόγω των περικοπών στην παγκόσμια ανθρωπιστική βοήθεια, προειδοποίησε το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων(WFP) των Ηνωμένων Εθνών.

Ο μεγαλύτερος δωρητής του WFP, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μείωσε την εξωτερική του βοήθεια υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, και άλλα μεγάλα έθνη έχουν επίσης κάνει ή ανακοινώσει περικοπές στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η χρηματοδότηση του WFP δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μεγαλύτερη δυσκολία. Ο οργανισμός αναμένει να λάβει 40% λιγότερη χρηματοδότηση για το 2025, με αποτέλεσμα έναν προβλεπόμενο προϋπολογισμό 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μειωμένο από 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024», δήλωσε την Τετάρτη ο οργανισμός με έδρα τη Ρώμη.

Μια έκθεση του WFP, με τίτλο «Μια σανίδα ζωής σε κίνδυνο», εκτίμησε ότι οι περικοπές στην επισιτιστική βοήθεια θα μπορούσαν να ωθήσουν 13,7 εκατομμύρια ανθρώπους από επίπεδα «κρίσης» σε «έκτακτης ανάγκης» πείνας, ένα βήμα μακριά από τον λιμό σε μια διεθνή κλίμακα πείνας πέντε επιπέδων.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις του WFP σε έξι χώρες – Αφγανιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αϊτή, Σομαλία, Νότιο Σουδάν και Σουδάν – αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις χρηματοδότησης πριν από το τέλος του έτους, ανέφερε ο οργανισμός.

Αύξηση του αριθμού των σοβαρά πεινασμένων ανθρώπων

Ένας εκπρόσωπος του WFP διευκρίνισε την Πέμπτη ότι η αναμενόμενη αύξηση των 13,7 εκατομμυρίων στον αριθμό των σοβαρά πεινασμένων ανθρώπων περιλαμβάνεται, αλλά «δεν περιορίζεται», σε αυτές τις έξι χώρες.

«Το χάσμα μεταξύ αυτού που πρέπει να κάνει το WFP και αυτού που μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε δεκαετίες προόδου στην καταπολέμηση της πείνας», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του WFP, Σίντι Μακέιν.

«Δεν είναι μόνο οι χώρες που έχουν πληγεί από σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ακόμη και τα κέρδη που αποκτήθηκαν με κόπο στην περιοχή του Σαχέλ, όπου 500.000 άνθρωποι έχουν απεξαρτηθεί από την οικονομική βοήθεια, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές πιέσεις χωρίς βοήθεια και θέλουμε να το αποτρέψουμε αυτό», πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters