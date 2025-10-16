Ισραήλ: Ο Κατς επιβεβαιώνει ότι ο αρχηγός του στρατού των Χούθι τραυματίστηκε θανάσιμα σε αεροπορική επιδρομή του Αυγούστου

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς λέει ότι ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου των Χούθι, Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα της ισραηλινής επιδρομής εναντίον των ηγετών της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν τον Αύγουστο.

Η επιδρομή είχε σκοτώσει τον πρωθυπουργό των Χούθι και περίπου δώδεκα άλλους υπουργούς.

Ο αλ-Γκαμάρι προφανώς τραυματίστηκε θανάσιμα στην επίθεση. Τραυματίστηκε επίσης σε ισραηλινή επιδρομή τον Ιούνιο.

«Συναντά τους φίλους του, τα εξοντωμένα μέλη του Άξονα του Κακού, στα βάθη της κόλασης», τόνισε ο Κατς.

Ο Κατς είπε ότι επισκέφθηκε επίσης σήμερα το λεγόμενο «κέντρο διοίκησης των Χούθι» της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών με τον επικεφαλής της διεύθυνσης, Υποστράτηγο Σλομι Μπιντερ, όπου ευχαρίστησε τους στρατιώτες και τους διοικητές «για το εξαιρετικό έργο που έχουν κάνει και που πρόκειται να κάνουν εναντίον των Χούθι στο μέλλον».

Οι Χούθι δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το πώς σκοτώθηκε ο αλ-Γκαμάρι στην σημερινή τους ανακοίνωση για τον θάνατό του.

Πηγή: Times of Israel