Γαλλία: Αντιμέτωπος με σκληρή αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό ο Λεκορνί μετά την απόρριψη των προτάσεων μομφής

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί «επιβίωσε» από δύο ψηφοφορίες προτάσεων μομφής στη γαλλική Εθνοσυνέλευση την Πέμπτη, κερδίζοντας προσωρινά χρόνο για την κυβέρνησή του, η οποία ήταν μια κυβέρνησή πολλών ημερών, και την ευκαιρία να καταθέσει έναν προϋπολογισμό για το 2026.

Η πολιτική επιβίωση του Λεκορνί είχε ένα βαρύ τίμημα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δεσμεύτηκε να αναστείλει την αμφισβητούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για να εξασφαλίσει κρίσιμη υποστήριξη από το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην βαθιά κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας.

Και παρά την σωτηρία της Πέμπτης, οι προτάσεις υπογράμμισαν την ευθραυστότητα της κυβέρνησης του προέδρου Μακρόν στα μέσα της δεύτερης και τελευταίας θητείας του.

Οι Σοσιαλιστές ζητούν περισσότερες παραχωρήσεις

Οι Σοσιαλιστές είχαν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για περισσότερες παραχωρήσεις στον προϋπολογισμό του Λεκόρνου, που είναι αυστηρός. Οι αντίπαλοι της ακροαριστεράς και της ακροδεξιάς παρουσίασαν τη νίκη της κυβέρνησης ως απλή αναστολή της εκτέλεσης.

«Η κυβέρνηση Λεκορνί έχει δανειστεί χρόνο. Η μάχη για τον προϋπολογισμό ξεκινά», δήλωσε ο ακροαριστερός βουλευτής Ερίκ Κοκερέλ, επικεφαλής της επιτροπής οικονομικών στην κάτω βουλή, στο X.

Η πρόταση μομφής που υπέβαλε το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» του Κοκερέλ εξασφάλισε 271 ψήφους, μόλις 18 λιγότερες από τις 289 ψήφους που χρειάζονταν για να ρίξει την τετραήμερη κυβέρνηση.

Μια δεύτερη πρόταση του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) της Μαρίν Λε Πεν απέτυχε με μεγαλύτερη διαφορά.

Αποδυναμώνεται ο «μακρονισμός»

Θέτοντας την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος σε εκκρεμότητα, ο Λεκορνί απειλεί να καταστρέψει μια από τις κύριες οικονομικές παρακαταθήκες του Μακρόν σε μια εποχή που τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση, αφήνοντας τον πρόεδρο με ελάχιστα εγχώρια επιτεύγματα μετά από οκτώ χρόνια θητείας.

Αν ο Λεκορνί είχε χάσει οποιαδήποτε από τις δύο ψηφοφορίες, αυτός και οι υπουργοί του θα έπρεπε να παραιτηθούν αμέσως, και ο Μακρόν θα είχε δεχθεί τεράστια πίεση να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, βυθίζοντας τη Γαλλία βαθύτερα στην κρίση.

«Μια πλειοψηφία που συγκεντρώθηκε μέσω παζαριών κατάφερε σήμερα να σώσει τις θέσεις της, εις βάρος του εθνικού συμφέροντος», έγραψε ο πρόεδρος του κόμματος RN, Ζορντάν Μπαρντελά, στο X.

Η γαλλική αγορά ομολόγων παρέμεινε σταθερή μετά τις διαδοχικές ψηφοφορίες επί των προτάσεων μομφής, με τους επενδυτές να αναμένουν τη νίκη της κυβέρνησης.

Δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό

Ο Λεκορνί αντιμετωπίζει τώρα εβδομάδες επίπονων διαπραγματεύσεων στο κοινοβούλιο σχετικά με την ψήφιση ενός περιορισμένου προϋπολογισμού για το 2026, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούσε να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.

Η συζήτηση ξεκινά στην επιτροπή οικονομικών του κοινοβουλίου τη Δευτέρα.

Η Γιαέλ Μπράουν-Πιβέτ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και σύμμαχος του Μακρόν, δήλωσε ότι οι ψηφοφορίες της Πέμπτης έδειξαν ότι υπάρχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για την εξασφάλιση ενός προϋπολογισμού.

«Οι Γάλλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά… για να τους δώσουμε έναν προϋπολογισμό, επειδή είναι θεμελιώδες για το μέλλον της χώρας μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αφού κέρδισαν την παραχώρηση στις συντάξεις, οι Σοσιαλιστές έχουν θέσει ως στόχο να συμπεριλάβουν έναν φόρο στους δισεκατομμυριούχους στον προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζοντας πόσο αδύναμο είναι το χέρι του Λεκόρνου στις διαπραγματεύσεις.

Το σχέδιο προϋπολογισμού του Λεκορνί προτείνει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ (34,96 δισεκατομμύρια δολάρια) σε αποταμιεύσεις και μειώνοντας το έλλειμμα της Γαλλίας στο 4,7% του εθνικού ΑΕΠ από την πρόβλεψη για 5,4% φέτος.

«Η απόφασή μας να μην καταψηφίσουμε σήμερα την κυβέρνηση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συμφωνία», δήλωσε ο σοσιαλιστής βουλευτής Λοράν Μπάουμελ στην αίθουσα. «Δεν δεσμευόμαστε για τίποτα».

Πολιτική κρίση

Η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις μειοψηφίας επιδιώκουν να προωθήσουν προϋπολογισμούς που μειώνουν το έλλειμμα μέσω μιας σκληρής νομοθετικής εξουσίας που χωρίζεται σε τρία ξεχωριστά ιδεολογικά μπλοκ.

Η μεταρρύθμιση του γενναιόδωρου συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας έχει γίνει πολιτικός κρυπτονίτης από τότε που ο σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν μείωσε την ηλικία συνταξιοδότησης στα 60 έτη από 65 το 1982.

Στη Γαλλία, η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης είναι μόλις 60,7 έτη, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 64,4 έτη.

Η μεταρρύθμιση του Μακρόν αύξησε την νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης κατά δύο έτη, στα 64 έτη έως το 2030. Αν και αυτό απλώς ευθυγραμμίζει τη γαλλική πολιτική με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνει ένα πολύτιμο κοινωνικό όφελος που αγαπήθηκε από την αριστερά.

Πηγή: Reuters