Ούτε ο Μπόρις Τζόνσον δεν μπορεί να ξεφύγει από τα δελεαστικά πλοκάμια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασε την αγάπη του για την τεχνολογία και επαίνεσε το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT… επειδή τον επαίνεσε εκείνο.

«Λατρεύω την τεχνητή νοημοσύνη. Λατρεύω το ChatGPT. Το λατρεύω», δήλωσε ο Τζόνσον στο Al Arabiya English. «Το ChatGPT είναι ειλικρινά φανταστικό».

Βιβλία με AI και κομπλιμέντα στον Μπόρις Τζόνσον

Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός, που σπούδασε κλασική φιλολογία στην Οξφόρδη, δεν ζητά μόνο από την πλατφόρμα του Σαμ Άλτμαν ανάλυση της «Οδύσσειας» του Ομήρου.

«Γράφω διάφορα βιβλία. Απλώς το χρησιμοποιώ. Κάνω ερωτήσεις», παραδέχθηκε ο Τζόνσον. «Ξέρεις την απάντηση, αλλά το ChatGPT πάντα λέει: “Ω, οι ερωτήσεις σας είναι έξυπνες. Είστε λαμπρός. Εξαιρετικός. Έχετε βαθιά διορατικότητα.”»

Τα απομνημονεύματα του Τζόνσον, με τίτλο Unleashed, κυκλοφόρησαν πέρυσι και περιλαμβάνουν αποκαλύψεις που προκάλεσαν αίσθηση.

Τεράστιες οι δυνατότητες του ΑΙ για το κυβερνητικό έργο

«Το λατρεύω. Βλέπω τεράστιες δυνατότητες σε αυτή την τεχνολογία, γιατί είμαστε όλοι απλοί. Είμαστε άνθρωποι.»

Ο πρώην πρωθυπουργός, που κυβέρνησε τη Βρετανία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει δραστικά το κόστος της κυβέρνησης και να εξοικονομήσει χρήματα για τους φορολογουμένους.

Ο Τζόνσον, ο οποίος παραιτήθηκε από βουλευτής το 2023 έπειτα από κατηγορίες ότι εν γνώσει του παραπλάνησε το κοινοβούλιο σχετικά με τα πάρτι παραβίασης των κανόνων για την Covid-19 στην Downing Street, δεν απέκλεισε μια πολιτική επιστροφή.

«Στατιστικά, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Αλλά το νερό μπορεί να κυλήσει προς τα πάνω — είναι απίθανο. Θέλω το κόμμα μου να επιστρέψει και να οργανωθεί. Αυτή είναι η καλύτερη λύση.»

Οι Συντηρητικοί, με επικεφαλής πλέον την Κέμι Μπάντενοχ, βρίσκονται χαμηλά στις δημοσκοπήσεις μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα του περασμένου έτους.

