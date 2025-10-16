Logo Image

Οι Χούθι ανακοίνωσαν τον θάνατο στρατιωτικού διοικητή που φέρεται να τραυματίστηκε από ισραηλινό πλήγμα τον Ιούνιο

Κόσμος

Οι Χούθι ανακοίνωσαν τον θάνατο στρατιωτικού διοικητή που φέρεται να τραυματίστηκε από ισραηλινό πλήγμα τον Ιούνιο

REUTERS/Khaled Abdullah

Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του αλ-Γκαμάρι και άλλων ανώτερων αξιωματούχων των Χούθι στις 12 Ιουνίου

Ο στρατιωτικός διοικητής των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι, πέθανε, ανακοινώνει η ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Όπως αναφέρει η ομάδα ανταρτών, ο Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι πέθανε «κατά τη διάρκεια του τζιχαντιστικού του έργου».

Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του αλ-Γκαμάρι και άλλων ανώτερων αξιωματούχων των Χούθι στις 12 Ιουνίου. Εκείνη την εποχή, οι αναφορές έδειχναν ότι ο αλ-Γκαμάρι είχε επιβιώσει αλλά είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τότε ότι τον είχε στοχεύσει, αλλά δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της επίθεσης ήταν ασαφή.

Ο αλ-Γκαμάρι φέρεται επίσης να ήταν μεταξύ των στόχων μιας ισραηλινής επιδρομής εναντίον ηγετών των Χούθι τον Αύγουστο, στην οποία σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός των Χούθι, μαζί με δώδεκα άλλους αξιωματούχους.

Πηγή: Times of Israel 

