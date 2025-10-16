Οι Χούθι ανακοίνωσαν τον θάνατο στρατιωτικού διοικητή που φέρεται να τραυματίστηκε από ισραηλινό πλήγμα τον Ιούνιο

Ο στρατιωτικός διοικητής των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι, πέθανε, ανακοινώνει η ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Όπως αναφέρει η ομάδα ανταρτών, ο Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι πέθανε «κατά τη διάρκεια του τζιχαντιστικού του έργου».

Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του αλ-Γκαμάρι και άλλων ανώτερων αξιωματούχων των Χούθι στις 12 Ιουνίου. Εκείνη την εποχή, οι αναφορές έδειχναν ότι ο αλ-Γκαμάρι είχε επιβιώσει αλλά είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τότε ότι τον είχε στοχεύσει, αλλά δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της επίθεσης ήταν ασαφή.

Ο αλ-Γκαμάρι φέρεται επίσης να ήταν μεταξύ των στόχων μιας ισραηλινής επιδρομής εναντίον ηγετών των Χούθι τον Αύγουστο, στην οποία σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός των Χούθι, μαζί με δώδεκα άλλους αξιωματούχους.

Πηγή: Times of Israel