Επικεφαλής MI5: Η Κίνα αποτελεί καθημερινή απειλή για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας ασφαλείας MI5 δήλωσε σήμερα ότι ήταν απογοητευμένος από την κατάρρευση μιας υπόθεσης κατασκοπείας κατά της Κίνας, η οποία οδήγησε σε έντονο έλεγχο για το εάν η κυβέρνηση φέρει ευθύνη, λέγοντας ότι η Κίνα αποτελεί καθημερινή απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η Εισαγγελία του Στέμματος της Βρετανίας απέσυρε απροσδόκητα τις κατηγορίες τον περασμένο μήνα εναντίον δύο Βρετανών ανδρών, του πρώην κοινοβουλευτικού ερευνητή Κρίστοφερ Κας και του ακαδημαϊκού Κρίστοφερ Μπέρι, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου μεταξύ 2021 και 2023.

Είχαν αρνηθεί ότι παρείχαν πολιτικά ευαίσθητες πληροφορίες στο κινεζικό κράτος, ενώ το Πεκίνο δήλωσε ότι η υπόθεση ήταν εντελώς κατασκευασμένη.

Αποτελεί η Κίνα απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο;

Η CPS δήλωσε ότι η υπόθεση εγκαταλείφθηκε επειδή χρειάζονταν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Βρετανία θεωρούσε την Κίνα απειλή για την εθνική ασφάλεια, αλλά η κυβέρνηση δεν τα είχε παράσχει μετά από μήνες αιτημάτων.

Οι αντίπαλοι λένε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη επειδή ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ήθελε να κατευνάσει το Πεκίνο. Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του μπορούσε να περιγράψει την Κίνα μόνο με τους όρους που χρησιμοποιούσε η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση, η οποία την χαρακτήρισε «πρόκληση που καθόρισε την εποχή».

«Φυσικά, είμαι απογοητευμένος όταν οι ευκαιρίες για δίωξη δραστηριοτήτων που απειλούν την εθνική ασφάλεια δεν αξιοποιούνται για οποιονδήποτε λόγο», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, στους δημοσιογράφους μετά την ετήσια ομιλία του σχετικά με τις απειλές κατά της Βρετανίας.

«Είναι απογοητευτικό όταν δεν συμβαίνουν, αλλά θα καλούσα όλους να μην παραβλέψουν το γεγονός ότι αυτή ήταν μια ισχυρή διατάραξη προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο ΜακΚάλουμ, ο οποίος δήλωσε ότι η MI5 είχε «επεμβεί επιχειρησιακά» εναντίον της Κίνας την τελευταία εβδομάδα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς αν η Κίνα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια της Βρετανίας, απάντησε: «Οι κινέζοι κρατικοί παράγοντες αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου; Και η απάντηση είναι, φυσικά, ναι, το κάνουν, κάθε μέρα».

Αλλά είπε ότι η Βρετανία και η Κίνα έχουν μια περίπλοκη σχέση και υπάρχουν ευρύτερα πολιτικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν.

«Αυτό είναι απολύτως νόμιμο ζήτημα της κυβέρνησης», είπε.

Η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει στενούς δεσμούς με το Πεκίνο

Η κυβέρνηση του Στάρμερ προσπαθεί να σφυρηλατήσει στενότερους δεσμούς με την Κίνα στην επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης, εφαρμόζοντας αυτό που αποκαλεί «προσέγγιση τριών C» – ανταγωνισμό, συνεργασία και αντιμετώπιση – οδηγώντας σε κατηγορίες από τους αντιπάλους ότι έχει δώσει προτεραιότητα σε αυτό έναντι της εθνικής ασφάλειας.

Ο Στάρμερ προσπάθησε την Τετάρτη να βάλει ένα όριο στην αντιπαράθεση για την υπόθεση κατασκοπείας δημοσιεύοντας τρεις καταθέσεις μαρτύρων από τον Αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας, Μάθιου Κόλινς, για τις οποίες η CPS δήλωσε ότι δεν παρείχε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενώ τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα περιέγραφαν λεπτομερώς την κινεζική κακόβουλη δραστηριότητα, δεν δήλωναν κατηγορηματικά ότι η Βρετανία έβλεπε την Κίνα ως απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Στην πρώτη του δήλωση, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2023, ο Κόλινς δήλωσε: «Κατά την εκτίμησή μου, οι φερόμενες δραστηριότητες των υπόπτων ήταν επιζήμιες για την ασφάλεια ή τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και οι πληροφορίες και το υλικό που διαβιβάστηκαν θα ήταν άμεσα ή έμμεσα χρήσιμα για το κινεζικό κράτος».

Σε μια δεύτερη δήλωσή του, ο Κόλινς δήλωσε ότι η Κίνα αποτελεί «τη μεγαλύτερη κρατική απειλή για την οικονομική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου», αλλά πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό για μένα να τονίσω, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να επιδιώξει μια θετική οικονομική σχέση με την Κίνα».

Οι αντίπαλοι λένε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να έχει ερωτήματα να απαντήσει ως προς το γιατί η κυβέρνηση δεν διασφάλισε ότι η CPS είχε ό,τι χρειαζόταν για να προχωρήσει η υπόθεση και αν ασκήθηκε κάποια πίεση στον Collins.

«Προφανώς έχω εργαστεί για αρκετά χρόνια σε παράλληλους ρόλους δίπλα στον Ματ Κόλινς και αισθάνομαι ότι πρέπει απλώς να πω ότι τον θεωρώ άνθρωπο υψηλής ακεραιότητας και επαγγελματία αξιοσημείωτης ποιότητας», δήλωσε ο ΜακΚάλουμ.

Πηγή: Reuters