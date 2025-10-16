Νορβηγία: Πρώην φρουρός της πρεσβείας των ΗΠΑ κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία

Ένας Νορβηγός που εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Όσλο καταδικάστηκε για κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας και του Ιράν σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και επτά μηνών, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο 28χρονος άνδρας κατηγορήθηκε ότι παρείχε από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2024 σχέδια και πληροφορίες για τις δραστηριότητες στην αμερικανική πρεσβεία, με αντάλλαγμα πληρωμή 10.000 ευρώ από τους Ρώσους και 0,17 bitcoin από τους Ιρανούς.

Στην απόφαση που ελήφθη χθες βράδυ και δημοσιοποιήθηκε σήμερα, το δικαστήριο του Όσλο έκρινε ότι οι πληροφορίες που παρείχε είναι «τέτοιου είδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άμεσες ενέργειες και σωματικές επιθέσεις κατά των προσώπων που αφορούσαν».

«Ο κατηγορούμενος αντιλαμβανόταν ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών θα μπορούσε να βλάψει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας», σύμφωνα με το δικαστήριο.

Στη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τα γεγονότα αυτά, δηλώνοντας ότι ενήργησε για να διαμαρτυρηθεί κατά της θέσης των ΗΠΑ στον πόλεμο στη Γάζα αλλά απέρριψε την κατηγορία για διακεκριμένη κατασκοπεία για την οποία κρίθηκε ένοχος. Υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που μετέφερε δεν ήταν διαβαθμισμένες.

Η υπεράσπισή του δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν θα καταθέσει έφεση αλλά εκτίμησε ότι οι δικαστές εφάρμοσαν «μια πολύ ευρεία ερμηνεία» αυτού που συνιστά παράνομη δραστηριότητα παροχής πληροφοριών.

Τι δήλωσε η δικηγόρος του

Ο πρώην φρουρός «είχε περίπου το ίδιο επίπεδο πρόσβασης με έναν επιστάτη της πρεσβείας», δήλωσε η δικηγόρος Ίνγκερ Ζαντίγκ. «Οι πληροφορίες τις οποίες διαμοιράστηκε ήταν άνευ αξίας και δεν μπορούσαν, ούτε μεμονωμένα ούτε συνολικά, να βλάψουν πρόσωπα ή τα συμφέροντα ασφαλείας οποιουδήποτε κράτους», δήλωσε.

Στο Όσλο, τη Σερβία ή την Τουρκία, ο πρώην φρουρός είχε δώσει στις ρωσικές και/ή στις ιρανικές αρχές ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων διπλωματών και εργαζομένων της πρεσβείας καθώς και των συζύγων και των παιδιών τους. Παρείχε επίσης μεταξύ άλλων σχέδια των κτιρίων της πρεσβείας, πληροφορίες για τις διαδικασίες ασφαλείας καθώς και e-mail που χρησιμοποιούσαν οι νορβηγικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή έξι ετών και τεσσάρων μηνών για τις κατηγορίες αυτές που επισείουν ποινή κάθειρξης έως 21 έτη.

Πηγή: ΑΜΠΕ