H Κομισιόν παρουσίασε τα 4 αμυντικά σχέδια της Ευρώπης: Προτεραιότητα σε Drone Wall και Ανατολική Φρουρά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη τα τέσσερα ευρωπαϊκά εμβληματικά αμυντικά έργα -συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ενός σχεδίου για την ενίσχυση των ανατολικών συνόρων- στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την προετοιμασία της ηπείρου για την αυτοάμυνα έως το 2030.

«Ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί ούτε όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας έναντι της Ρωσίας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δύο από τις «εμβληματικές» πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα επείγουσες:

• η Άμυνα με μη επανδρωμένα Σκάφη (Drone Defence Initiative), παλαιότερα γνωστή ως «τείχος από μη επανδρωμένα σκάφη» και

• η Eastern Flank Watch, (Φουρά Ανατολικής Πτέρυγας) οποία στοχεύει στην «ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ «σε ξηρά, αέρα και θάλασσα».

Η Επιτροπή, ανακοίνωσε επίσης ότι αμφότερα τα έργα θα πρέπει να έχουν τεθεί σε μια πρώτη λειτουργία μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Το αμυντικό έργο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό ένα χρόνο αργότερα, η δε «Φρουρά Ανατολικής Πτέρυγας» θα πρέπει και αυτή να φτάσει σε αντίστοιχο επιχειρησιακό επίπεδο στα τέλη του 2028.

Η Κομισιόν έχει επίσης προτείνει μια Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασπίδα, για την άμυνα κατά πυραύλων και άλλων αεροπορικών απειλών και μια Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα, για την προστασία των ευρωπαϊκών διαστημικών πόρων και υπηρεσιών.

Οι ηγέτες των 27 κυβερνήσεων-μελών της ΕΕ αναμένεται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεσσάρων προτάσεων και να συμφωνήσουν για το ποιος θα διευθύνει τα έργα που τελικά θα λάβουν το πράσινο φως.

