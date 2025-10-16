Ισραήλ: Το πέρασμα της Ράφα δεν θα ανοίξει ξανά εκτός εάν η Χαμάς καταβάλει «μεγαλύτερες προσπάθειες» για την επιστροφή των νεκρών ομήρων

Το ισραηλινό ραδιόφωνο Kan αναφέρει ότι το Ισραήλ αποφάσισε να μην επιτρέψει το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, εκτός εάν η Χαμάς καταβάλει «μεγαλύτερη προσπάθεια» στο ζήτημα της επιστροφής των νεκρών ομήρων.

Από την πλευρά της, η Cogat αναφέρει ότι η ημερομηνία επαναλειτουργίας του περάσματος «μόνο για την κυκλοφορία των ανθρώπων, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο».

Επιπλέον, εξήγησε ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη με την Αίγυπτο. Νωρίτερα, η Αίγυπτος δήλωσε ότι το πέρασμα Ράφα – που συχνά θεωρείται ως η «πύλη της Γάζας προς τον κόσμο» – ήταν πλήρως έτοιμο να ξεκινήσει επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την αιγυπτιακή πλευρά.

Ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, Ντια Ρασουάν, δήλωσε στο al-Arabiya al-Hadath ότι το Ισραήλ είχε καθυστερήσει το επαναλειτουργία του και ότι προσπαθούσε να διαταράξει την αρχική φάση εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το κρατικό σαουδαραβικό Al-Arabiya al-Hadath μεταδίδει ότι οι πηγές του αναμένουν τώρα ότι το πέρασμα Ράφα θα αρχίσει να λειτουργεί στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

