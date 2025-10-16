Logo Image

Ισραήλ: Το πέρασμα της Ράφα δεν θα ανοίξει ξανά εκτός εάν η Χαμάς καταβάλει «μεγαλύτερες προσπάθειες» για την επιστροφή των νεκρών ομήρων

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Τι αναφέρει η ισραηλινή πλευρά - Πιέζει η Αίγυπτος

Το ισραηλινό ραδιόφωνο Kan αναφέρει ότι το Ισραήλ αποφάσισε να μην επιτρέψει το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, εκτός εάν η Χαμάς καταβάλει «μεγαλύτερη προσπάθεια» στο ζήτημα της επιστροφής των νεκρών ομήρων.

Από την πλευρά της, η Cogat αναφέρει ότι η ημερομηνία επαναλειτουργίας του περάσματος «μόνο για την κυκλοφορία των ανθρώπων, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο».

Επιπλέον, εξήγησε ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη με την Αίγυπτο. Νωρίτερα, η Αίγυπτος δήλωσε ότι το πέρασμα Ράφα – που συχνά θεωρείται ως η «πύλη της Γάζας προς τον κόσμο» – ήταν πλήρως έτοιμο να ξεκινήσει επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την αιγυπτιακή πλευρά.

Ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, Ντια Ρασουάν, δήλωσε στο al-Arabiya al-Hadath ότι το Ισραήλ είχε καθυστερήσει το επαναλειτουργία του και ότι προσπαθούσε να διαταράξει την αρχική φάση εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το κρατικό σαουδαραβικό Al-Arabiya al-Hadath μεταδίδει ότι οι πηγές του αναμένουν τώρα ότι το πέρασμα Ράφα θα αρχίσει να λειτουργεί στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Με πληροφορίες από BBC 

