Άγκυρα: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έτοιμες για αποστολή στη Γάζα

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γάζα, ανέφεραν πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Κωνσταντινούπολη, οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σημείωσαν ότι «λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια στη Γάζα, η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης υποδομής έχουν καταστεί προτεραιότητα».

«Έτοιμοι για κάθε είδους καθήκοντα»

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει από προηγούμενες ειρηνευτικές αποστολές, είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε είδους καθήκοντα που θα τους ανατεθούν για την εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου» πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

«Οι εργασίες σχετικά με την αποστολή διεξάγονται σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς του κράτους μας» συμπλήρωσαν οι πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ