Γαλλία: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά του Σεμπαστιάν Λεκορνί

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι προτάσεις μομφής, της Ανυπότακτης Γαλλίας και της Εθνικής Συσπείρωσης, απορρίφθηκαν από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Η πρόταση μομφής της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν έλαβε 271 ψήφους, λιγότερο από την απόλυτη πλειοψηφία των 289 εδρών που απαιτείται για την έγκρισή της.

Ξέφυγαν πάντως της κομματικής γραμμής 7 βουλευτές των Ρεπουμπλικανών. Μόλις ένας Σοσιαλιστής την υπερψήφισε.

Αφ’ ης στιγμής η πρόταση της La France Insoumise (που θα έπαιρνε περισσότερες ψήφους) απορρίφθηκε, το ίδιο θα συνέβαινε και με το κόμμα Λεπέν. Η πρόταση έλαβε μόλις 144 ψήφους υπέρ.

Μπαρντελά: Όσοι καταψήφισαν, είναι συνυπεύθυνοι

«Μια διαπραγματευτική πλειοψηφία κατάφερε να σώσει τις έδρες της σήμερα, εις βάρος του εθνικού συμφέροντος», επέκρινε ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης στο X, αφού η πρώτη πρόταση μομφής που κατέθεσε το LFI δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία για την ανατροπή της κυβέρνησης.

«Οι αξιοσημείωτοι απόντες από αυτούς τους κομματικούς ελιγμούς είναι ο γαλλικός λαός, ο οποίος ετοιμάζεται να υπομείνει την κοινωνική και δημοσιονομική σφαγή ενός τιμωρητικού προϋπολογισμού», διακήρυξε ο πρόεδρος του RN. «Όλοι όσοι σήμερα αρνήθηκαν την μομφή θα είναι υπεύθυνοι για τα μελλοντικά βάσανα της χώρας».

Δεν εγκαταλείπει το κόμμα Μελανσόν

Η Ανυπότακτη Γαλλία πάντως επιμένει: «Υποβάλλουμε εκ νέου σήμερα πρόταση παραπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας», δήλωσε η επικεφαλής της ΚΟ, Ματίλντ Πανό.

Απευθύνθηκε επίσης στους βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) με τα εξής λόγια: «Διαχωρίστε τις τάξεις σας, μην αφήσετε την ηγεσία του PS να σας παρασύρει σε συμμαχία με το κόμμα του Μακρόν».

Ο δε Ζαν-Λυκ Μελανσόν θεωρεί ότι ο Μακρόν γλύτωσε οριακά: «Το κεντρικό μπλοκ έχει εξαφανιστεί», δήλωσε ο ιδρυτής της La France Insoumise, στο X. «Με 18 ψήφους, η πρόταση μομφής θα είχε περάσει… Ο Μακρόν σώθηκε οριακά».

Άλλες ηγετικές προσωπικότητες του LFI, όπως η Μανόν Ομπρί και η Κλεμάνς Γκετέ, κατηγόρησαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα ότι «αποφάσισε να σώσει μια κυβέρνηση της δεξιάς και των Μακρονιστών».

Κερδίζει χρόνο

Ο Λεκορνί για την ώρα λοιπόν, κερδίζει χρόνο προκειμένου να προχωρήσει με τον προϋπολογισμό 2026, με την κίνηση – ματ που εξέθεσε και τον Εμανουέλ Μακρόν, να «παγώσει» δηλαδή τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, που βάσει προγραμματισμού θα γίνουν το 2027.

Έτσι, εξασφάλισε και την στήριξη των Σοσιαλιστών, που είχαν διαμηνύσει ότι δεν θα καταψηφίσουν την κυβέρνησή του, εφόσον πάρουν τις δεσμεύσεις που ήθελαν, και οι οποίες μεταφράστηκαν με την αναστολή του διαβόητου συνταξιοδοτικού.