Στην Ουάσιγκτον ο Ζελένσκι για τους πυραύλους Tomahawk – Προειδοποίηση Λαβρόφ για «κολοσσιαία ζημιά» στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας

Την μεταφορά των πυραύλων κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία θα συζητήσουν στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος.

Αυτό είναι το βασικό θέμα του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο, που πρόσθεσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φθάσει στην αμερικανική πρωτεύουσα σήμερα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, για να εξακριβώσει πότε θα είναι πραγματικά εφικτές οι παραδόσεις εξοπλισμού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις του σχετικά με το ουκρανικό έχει αφήσει να φανεί ότι σκέφτεται την παράδοση των Tomahawk στην Ουκρανία, ζήτημα που απασχολεί έντονα όλα τα στρατόπεδα της σύγκρουσης.

Η ρωσική πλευρά από την μια πλευρά έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει την αποτελεσματικότητα των Tomahawk υποστηρίζοντας ότι δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι σε τακτικό επίπεδο στα πεδία της μάχης, αλλά από την άλλη όλοι εκτιμούν ότι θα έχει συνολικό αντίκτυπο στον πόλεμο αφού από θα επιτρέψουν στις ουκρανικές επιθέσεις να πραγματοποιήσουν σημαντικά πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Την ίδια ώρα όμως η παράδοσή τους στο Κίεβο θα σηματοδοτήσει μεγαλύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο και πιθανότατα θα προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Μόσχας και την επιδείνωσή των σχέσεών της με την Ουάσιγκτον, όπως προειδοποιούν μέρες τώρα Ρώσοι αξιωματούχοι αλλά και ο ίδιος ο Πούτιν.

Η τελευταία προειδοποίηση ήρθε από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος δήλωσε στο ρωσικό επιχειρηματικό περιοδικό Kommersant σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στις 15 Οκτωβρίου με τίτλο «Η Ευρώπη θέλει να μετατρέψει τη σύγκρουση στην Ουκρανία σε πόλεμο του Τραμπ», ότι η πώληση πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία «θα αποτελούσε κλιμάκωση, και μάλιστα πολύ σοβαρή».

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα «προκαλούσε κολοσσιαία ζημιά» στην ομαλοποίηση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και θα υπονόμευε την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου (ISW), καταλήγει στην εκτίμηση ότι η προμήθεια των πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ δεν θα προκαλέσει σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο.

Η Ρωσία ήδη αξιοποιεί τακτικά μια μεγάλη ποικιλία πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που είναι συγκρίσιμοι με τον αμερικανικό πύραυλο Tomahawk, όπως οι πυραύλοι κρουζ σειράς Kh, οι πυραύλοι κρουζ Kalibr, οι αεροβαλλιστικοί πύραυλοι Kinzhal και οι βαλλιστικοί και πυραύλοι κρουζ Iskander που χρησιμοποιεί στις τακτικές εβδομαδιαίες, μερικές φορές νυχτερινές, επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, αναφέρουν οι αναλυτές του αμερικανικού think tank.

«Οι δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς των αμερικανικών πυραύλων Tomahawk και το σημαντικό ωφέλιμο φορτίο τους θα επέτρεπαν στον ουκρανικό στρατό να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε βασικά ρωσικά στρατιωτικά assets που βρίσκονται βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, όπως το εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed στη Γιελαμπούγκα της Δημοκρατίας του Ταταρστάν και η αεροπορική βάση Engels-2 στην περιφέρεια Σαράτοφ, από την οποία η Ρωσία πραγματοποιεί εξόδους στα στρατηγικά βομβαρδιστικά που εκτοξεύουν πυραύλους κρουζ από αέρος κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία», αναφέρουν.

