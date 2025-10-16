Γαλλία: «Δεν μας τρομάζουν οι προτάσεις μομφής», διαμηνύει ο Λεκορνί στη Λεπέν

Στη γαλλική Εθνοσυνέλευση συζητούνται οι προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης «Λεκορνί ΙΙ» που κατέθεσαν η Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν και η Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν.

Το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό μετά τις 12.00 (ώρα Ελλάδος), αν και οι προτάσεις θεωρούνται απίθανο να περάσουν καθώς έτσι κι αλλιώς οι Σοσιαλιστές δεν θα τις στηρίξουν, μετά και το πάγωμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που ανακοίνωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής της ΚΟ του Rassemblement National μίλησε στη Βουλή για να παρουσιάσει την πρόταση μομφής της. Καταγγέλλοντας τη «μετριότητα» της δημόσιας συζήτησης και το «αξιοθρήνητο θέαμα» που προσέφεραν οι Μακρονιστές μετά τις αλλεπάλληλες πτώσεις των κυβερνήσεων, η Λεπέν αναφέρθηκε στο ζήτημα του προϋπολογισμού.

«Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα μουσείο φρίκης που έχει κολλήσει στα συρτάρια του Υπουργείου Οικονομικών εδώ και χρόνια», είπε. «Θα ψηφίσουμε χωρίς δισταγμό για να καταδικάσουμε την κυβέρνησή σας», επιβεβαίωσε, αναφέροντας αυτόν τον προϋπολογισμό ως «την απόλυτη πράξη ενός συστήματος που βρίσκεται στα όριά του, στα όριά του» σε «μια χώρα που βρίσκεται στα όριά της».

Για να της απαντήσει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν φοβόμαστε τις προτάσεις μομφής που μας κάνετε». «Η Μαρίν Λεπέν ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2017 και του 2022. Αυτή είναι προφανώς η στιγμή της αλήθειας. Θέλουμε ρεπουμπλικανική τάξη με συζητήσεις που διεξάγονται στην Εθνοσυνέλευση ή θέλουμε αταξία;» διερωτήθηκε.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Le Figaro