Ουκρανία: Νέα ρωσική επιδρομή σε υποδομές ενέργειας

Ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία έθεσε στο στόχαστρο εκ νέου η Ρωσία, με νέα επιδρομή που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 37 πυραύλους στη νυχτερινή ρωσική επίθεση σε ουκρανικές υποδομές.

«Φέτος το φθινόπωρο, οι Ρώσοι χτυπάνε καθημερινά τις ενεργειακές υποδομές μας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

Διακόπηκαν οι δραστηριότητες παραγωγής αερίου στην Πολτάβα

Νωρίτερα, η ουκρανική ιδιωτική εταιρία ενέργειας DTEK δήλωσε ότι ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ενεργειακές υποδομές είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία σε εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα.

«Στη διάρκεια της νύχτας, ο εχθρός για άλλη μια φορά επιτέθηκε στις ενεργειακές υποδομές της DTEK Naftogaz με drones και πυραύλους», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το Reuters.