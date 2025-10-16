ΣυνομιλίεςΤραμπ – Όρμπαν για οικονομική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ – Ουγγαρίας

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν θα συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύντομα για να έχουν συνομιλίες για οικονομική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Υπάρχει μια ημερομηνία και η ατζέντα των διαπραγματεύσεων είναι κατά 80% έτοιμη. Όταν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς για το υπόλοιπο 20%, θα αποφασίσουμε μαζί με τους Αμερικανούς πότε θα ανακοινώσουμε τη συνάντηση και τότε θα συμβεί», είπε ο επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ σε συνέντευξή του στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Mandiner.