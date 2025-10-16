Εύθραυστη η εκεχειρία στη Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί πως θα ξαναρχίσει τον πόλεμο – H Χαμάς επέστρεψε όλες τις σορούς ομήρων «που μπόρεσε να βρει»

Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ παρά τη συμφωνία για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς να διαμηνύει το βράδυ της Τετάρτης πως η χώρα του θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα αν η οργάνωση δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καθώς το παλαιστινιακό κίνημα δεν έχει επιστρέψει ακόμη όλα τα λείψανα των νεκρών ομήρων.

Αργά χθες το βράδυ παραδόθηκαν ακόμη δύο σοροί Ισραηλινών, ωστόσο, η Χαμάς δηλώνει πως αδυνατεί να εντοπίσει άλλες, γεγονός που εντείνει την ένταση.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, το παλαιστινιακό κίνμηα έχει υποχρέωση να επαναπατρίσει όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανούς και νεκρούς, μέσα σε 72 ώρες από τη διακοπή των εχθροπραξιών, με άλλα λόγια το αργότερο το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Το παλαιστινιακό κίνημα άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επαναπατρίσει παρά εννιά λείψανα από τα 28 στη Λωρίδα της Γάζας: τέσσερα τη Δευτέρα, τρία την Τρίτη κι ακόμη δύο την Τετάρτη.

Στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία» για τη Λωρίδα της Γάζας και να επιστρέψουν στο Ισραήλ τις σορούς των ομήρων που σκοτώθηκαν, είπε πάντως από την πλευρά του χθες σε δημοσιογράφους αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πάντως, εάν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις της από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επαναλάβει στρατιωτική δράση στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας χαρακτηριστικά στο CNN ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους δρόμους «μόλις το πω εγώ».

Μολονότι η Χαμάς ανακοίνωσε ότι παρέδωσε όλες τις σορούς ομήρων, στις οποίες είχε πρόσβαση, το Ισραήλ έχει ενημερώσει από πλευράς του τον ΟΗΕ πως ο αναμενόμενος αριθμός φορτηγών βοήθειας που θα επιτραπεί να εισέλθουν στη Γάζα μπορεί είτε να αργήσει, είτε να καθυστερήσει λόγω της αργής απελευθέρωσης των λειψάνων ομήρων από τη Χαμάς.

Κατηγορώντας τη Χαμάς πως κωλυσιεργεί και παραβιάζει τη συμφωνία, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας και μορφή της ισραηλινής άκρας δεξιάς, κάλεσε ξανά χθες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει εντελώς τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ επιτρέπει ως τώρα τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας κατά κύριο λόγο μέσω της διέλευσης Κερέμ Σαλόμ (νότια). Ανθρωπιστικές οργανώσεις ωστόσο διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις για λόγους διοικητικούς και για να γίνονται έλεγχοι ασφαλείας.

Νωρίτερα, η ισραηλινή κρατική ραδιοτηλεόραση KAN παρουσίαζε ως άμεσα επικείμενο το άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, καίριας σημασίας για να εισέλθει στον θύλακο βοήθεια που περιμένει στην αιγυπτιακή πλευρά. Ωστόσο η διέλευση παραμένει κλειστή ως τώρα.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε νέα έκκληση στο Ισραήλ έκκληση να ανοίξει «αμέσως» όλα τα περάσματα για να εισέλθουν μεγαλύτερες ποσότητες στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα ο αφοπλισμός της Χαμάς παραμένει «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις για τη διατήρηση της εκεχειρίας ενώ οι επιθέσεις σε πολιτοφυλακές και οι εκτελέσεις Παλαιστινίων, που φέρονται να κατηγορούνται ως συνεργάτες του Ισραήλ από τη Χαμάς, προκαλούν διεθνή κατακραυγή εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για την εμπέδωση της ειρήνης και την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.