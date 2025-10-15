Κατζ: «Σχέδιο εξάλειψης» της Χαμάς αν δεν συμμορφωθεί με τη συμφωνία

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας απείλησε την Τετάρτη ότι θα ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας ότι διέταξε τον στρατό να προετοιμάσει «σχέδιο για την εξάλειψη» της οργάνωσης σε περίπτωση νέας σύγκρουσης.

«Εάν η Χαμάς αρνηθεί να συμμορφωθεί με τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες και θα δράσει για την πλήρη ήττα της Χαμάς, ώστε να αλλάξει η πραγματικότητα στη Γάζα και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραήλ Κατζ.

Η δήλωση έρχεται μετά από ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς ότι παρέδωσε όλα τα πτώματα στα οποία είχε πρόσβαση και ότι θα χρειαστεί ειδικό εξοπλισμό ανάκτησης για να φτάσει σε περισσότερες σορούς που είχαν υποσχεθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

