Logo Image

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε δύο σορούς ομήρων στον Ισραηλινό στρατό

Κόσμος

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε δύο σορούς ομήρων στον Ισραηλινό στρατό

REUTERS/Dawoud Abu

Η ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του παρέλαβαν την Τετάρτη δύο σορούς ομήρων από τον Ερυθρό Σταυρό, οι οποίοι επιστράφηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, δύο φέρετρα που περιέχουν τις σορούς ομήρων και παραδόθηκαν στις δυνάμεις του IDF (ισραηλινό στρατό) και της Shin Bet (υπηρεσία ασφαλείας) εντός της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι τα φέρετρα πέρασαν στο ισραηλινό έδαφος, όπου θα ταυτοποιηθούν.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube