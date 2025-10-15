Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε δύο σορούς ομήρων στον Ισραηλινό στρατό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του παρέλαβαν την Τετάρτη δύο σορούς ομήρων από τον Ερυθρό Σταυρό, οι οποίοι επιστράφηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, δύο φέρετρα που περιέχουν τις σορούς ομήρων και παραδόθηκαν στις δυνάμεις του IDF (ισραηλινό στρατό) και της Shin Bet (υπηρεσία ασφαλείας) εντός της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι τα φέρετρα πέρασαν στο ισραηλινό έδαφος, όπου θα ταυτοποιηθούν.