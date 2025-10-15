Τραμπ: Το Ισραήλ μπορεί να αρχίσει πάλι τις επιθέσεις στη Γάζα «μόλις το πω εγώ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επαναλάβει στρατιωτική δράση στη Λωρίδα της Γάζας, εάν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις της από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας στο CNN ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους δρόμους «μόλις το πω εγώ».

«Ό,τι συμβαίνει με τη Χαμάς – θα τα τακτοποιήσουμε γρήγορα», δήλωσε ο πρόεδρος σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς, οργάνωση που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις ΗΠΑ, ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για παράδοση ομήρων, ζωντανών και νεκρών, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα. Αυτό έχει προκαλέσει αυξανόμενη οργή στο Ισραήλ, όπου οι αρχές ενημέρωσαν τον ΟΗΕ ότι οι ανθρωπιστικές αποστολές προς τη Γάζα θα μειωθούν ή θα καθυστερήσουν λόγω του μικρού αριθμού παραδοθέντων νεκρών ομήρων. Παρά ταύτα, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μέχρι στιγμής τηρείται.

Στο 4ο σημείο σχεδίου ειρήνης του Τραμπ αναφέρεται ότι «εντός 72 ωρών από την δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν». Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, όλοι οι 20 ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι είχαν επιστραφεί στο Ισραήλ, ενώ η Χαμάς είχε παραδώσει μόνο τα πτώματα τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων ένα δεν ανήκε σε Ισραηλινούς ομήρους. Αναμένεται να παραδοθούν ακόμα τέσσερα έως πέντε πτώματα αργότερα την Τετάρτη.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων ήταν σημαντική από μόνη της: «Η απελευθέρωση αυτών των 20 ομήρων ήταν πρωταρχικής σημασίας», είπε.

Εμφύλιες διαμάχες στη Γάζα

Τις τελευταίες ημέρες, βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ της Χαμάς και άλλων ανταγωνιστικών ομάδων, με ένα περιστατικό να καταλήγει σε φαινομενική δημόσια εκτέλεση. Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι η Χαμάς πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί ή «θα τους αποστρατιωτικοποιήσουμε εμείς».

Το σχέδιό του προβλέπει ένα μέλλον στο οποίο η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, η οποία θα είναι αποστρατιωτικοποιημένη και υπό ανεξάρτητη παρακολούθηση. Η αμερικανική κυβέρνηση παραδέχεται ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω ενέργειες για το μέλλον της Γάζας και ότι η συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει στους δρόμους μόλις το πω εγώ»

Στο Σημείο 6 του σχεδίου ειρήνης του Τραμπ αναφέρεται ότι «όταν όλοι οι όμηροι επιστραφούν, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συμβίωση και την παράδοση των όπλων τους θα τύχουν αμνηστίας. Όσα μέλη της Χαμάς επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα εξασφαλιστεί ασφαλής διέλευση προς χώρες υποδοχής».

Σε ερώτηση του CNN για το τι θα γίνει αν η Χαμάς αρνηθεί να αποστρατιωτικοποιηθεί, ο Τραμπ απάντησε: «Το σκέφτομαι. Το Ισραήλ θα επιστρέψει στους δρόμους μόλις το πω εγώ. Αν μπορούσαν να μπουν και να τους χτυπήσουν, θα το έκαναν».

Παράλληλα, ο πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ειρήνης, επισημαίνοντας τη στήριξη από 59 χώρες στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και τονίζοντας τη σημασία των Αβρααμικών Συμφωνιών στην περιοχή.

Η σύγκριση με το ρωσο-ουκρανικό

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, με τον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να αναμένεται στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή. Σχολίασε ακόμη τις δυσκολίες επίτευξης ειρήνης στη Μέση Ανατολή σε σχέση με τη Ρωσία, λέγοντας: «Η μία διαρκεί τρεις χρόνια, η άλλη τρεις χιλιάδες».

Στη σύντομη τηλεφωνική συνομιλία του, ο Τραμπ επετέθη επίσης στα μέσα ενημέρωσης και εξέφρασε την ελπίδα ότι το CBS News θα γίνει πιο «δίκαιο» υπό τη νέα διοίκηση, ενώ δεν απέκλεισε την πιθανότητα προσωπικής συνέντευξης, κάτι που δεν έχει κάνει από το 2016.

Με πληροφορίες από CNN

