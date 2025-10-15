Γάζα: Η Χαμάς λέει ότι επέστρεψε όλες τις σορούς ομήρων που μπόρεσε να εντοπίσει, «καταβάλει προσπάθειες» για τους υπόλοιπους

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και έχει επιστρέψει όλους τους ζωντανούς ομήρους στο Ισραήλ, καθώς και τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων «στους οποίους μπόρεσε να φτάσει».

Η τρομοκρατική ομάδα προσθέτει ότι «ό,τι απομένει από τις σορούς των ομήρων (που δεν επιστράφηκαν) απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό για την αναζήτησή του, και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την επίλυση αυτού του ζητήματος».

Νωρίτερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει τις σορούς δύο ακόμη ομήρων απόψε.

Μετά την επιστροφή τους, οι σοροί 19 άλλων ομήρων θα παραμείνουν στη Γάζα.

Οι μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για να εντοπίσει η Χαμάς τις σορούς όλων των ομήρων, λόγω του επιπέδου καταστροφής σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται να συσταθεί μια κοινή διεθνής ομάδα εργασίας για τον εντοπισμό των αγνοούμενων σορών, και μια αιγυπτιακή ομάδα επιχειρεί ήδη στη Λωρίδα για τον εντοπισμό και την απαγωγή των νεκρών ομήρων.

Πηγή: Times of Israel