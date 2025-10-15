Logo Image

IDF: Ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στο σημείο για την παραλαβή δύο σορών ομήρων από τη Χαμάς

Κόσμος

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Η Χαμάς δεν κατονόμασε τους ομήρους που πρόκειται να παραδώσει

Μια πομπή οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνεται τώρα σε ένα σημείο παράδοσης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει τις σορούς δύο ομήρων από τη Χαμάς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Ο Ερυθρός Σταυρός θα παραδώσει τα φέρετρα στα στρατεύματα των IDF εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους, υπό την καθοδήγηση ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Στη συνέχεια, οι σοροί θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.

Η Χαμάς δεν κατονόμασε τους ομήρους που πρόκειται να παραδώσει.

«Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή των σορών των αιχμαλώτων», προσθέτει ο ισραηλινός στρατός.

Πηγή: Times of Israel 

