Φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Προχωρήστε στις συμφωνημένε συνταγματικές αλλαγές

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να προχωρήσει στην αναθεώρηση του Συντάγματός της, ώστε να συμπεριλάβει τη βουλγαρική μειονότητα, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για το μοναδικό βήμα που απομένει προκειμένου να προχωρήσει η ευρωπαϊκή της πορεία.

«Η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να στηρίζεται στην πλήρη υποστήριξή μας. Το επόμενο βήμα είναι σαφές: οι συμφωνημένες συνταγματικές αλλαγές πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η μπάλα είναι στο δικό σας γήπεδο, η ΕΕ είναι έτοιμη», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα X μετά τη συνάντησή της στα Σκόπια με τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

We remain fully behind North Macedonia on its EU path. You can count on us. The next and only step before the opening of the negotiations is clear. You need to make the agreed constitutional change. The ball is in your court. The EU is ready. pic.twitter.com/s890meaZLP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, τις μεταρρυθμίσεις, την ενεργειακή ασφάλεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μετά τη συνάντηση δεν έγιναν κοινές δηλώσεις, προφανώς για να αποφευχθούν παρερμηνείες ενόψει των δημοτικών εκλογών της 19ης Οκτωβρίου.

Τα εμπόδια της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας

Η διαδικασία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ έχει ουσιαστικά «παγώσει», καθώς τα Σκόπια δεν έχουν ακόμη ικανοποιήσει τους όρους που προβλέπει η πρόταση της Ένωσης από το 2022 — δηλαδή την ενσωμάτωση της βουλγαρικής μειονότητας στο Σύνταγμα. Αν και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποδεχθεί τη συμφωνία, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, λόγω της έντονης αντίδρασης του σημερινού κυβερνώντος κόμματος VMRO–DPMNE.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βουλγαρία έχουν επανειλημμένα τονίσει πως χωρίς τη συνταγματική αλλαγή δεν μπορούν να ανοίξουν τα ενταξιακά κεφάλαια. Ο πρωθυπουργός Μίτσκοσκι επιμένει ότι τα Σκόπια δεν πρόκειται να υποκύψουν στις «βουλγαρικές απαιτήσεις» και ότι το Σύνταγμα δεν θα τροποποιηθεί.

Διαφωνία για τον βουλγαρικό πληθυσμό της χώρας

Η τελευταία απογραφή του 2021 κατέγραψε μόλις 0,2% Βούλγαρους πολίτες στη Βόρεια Μακεδονία — περίπου 3.500 άτομα — ποσοστό που η Σόφια απορρίπτει ως ανακριβές, υποστηρίζοντας πως ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί από τότε που το VMRO–DPMNE ανέλαβε την εξουσία τον Ιούνιο του 2024, με παλιές ιστορικές και γλωσσικές διαφορές να επιστρέφουν στο προσκήνιο.

Η επίσκεψη στα Σκόπια αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της τριήμερης περιοδείας της προέδρου της Κομισιόν στα Δυτικά Βαλκάνια, που περιλάμβανε στάσεις σε Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Σερβία και Κόσοβο. Στόχος της περιοδείας ήταν η επιβεβαίωση της στήριξης της ΕΕ προς τις χώρες της περιοχής και η προώθηση του επενδυτικού πακέτου ύψους 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024–2027, το οποίο στοχεύει στη σταδιακή ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ενιαία Αγορά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ