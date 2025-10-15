Logo Image

Η Γαλλία καταδικάζει τις «συνοπτικές εκτελέσεις» της Χαμάς κατά Παλαιστινίων στη Γάζα

Η Γαλλία καταδικάζει τις «συνοπτικές εκτελέσεις» της Χαμάς κατά Παλαιστινίων στη Γάζα

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Η Γαλλία κατηγορεί την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ότι πραγματοποιεί «συνοπτικές εκτελέσεις» στη Γάζα μετά από εκεχειρία με το Ισραήλ.

Η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τον πυροβολισμό οκτώ υπόπτων με δεμένα μάτια και γονατιστούς, χαρακτηρίζοντάς τους «συνεργάτες και παράνομους».

Το βίντεο, προφανώς από το βράδυ της Δευτέρας, εμφανίστηκε καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων μονάδων ασφαλείας της Χαμάς και ένοπλων παλαιστινιακών φυλών, ορισμένες από τις οποίες φέρονται να έχουν ισραηλινή υποστήριξη.

«Η Γαλλία καταδικάζει έντονα τις συνοπτικές εκτελέσεις που πραγματοποίησε η Χαμάς τις τελευταίες ημέρες στη Γάζα», αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τα ένοπλα επεισόδια που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά», υπογραμμίζει το γαλλικό ΥΠΕΞ.

Πηγή: AFP

