Αναγκαστική προσγείωση στη Βρετανία για το αεροσκάφος του Πιτ Χέγκσεθ

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης μη προγραμματισμένη προσγείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, κατά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ και τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, το αεροπλάνο του Χέγκσεθ πραγματοποίησε μη προγραμματισμένη προσγείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο «λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ του αεροσκάφους».

Ο ίδιος ο Χέγκσεθ αναδημοσίευσε την ενημέρωση του εκπροσώπου, λέγοντας «Ολα καλά, δόξα τω Θεώ. Αποστολή συνεχίζεται».