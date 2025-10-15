Γαλλία: Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε προσφυγή της Λε Πεν για τον εκλογικό νόμο που μπλοκάρει την προεδρική υποψηφιότητά της

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε σήμερα την προσφυγή κατά των εκλογικών κανόνων της ηγέτιδας της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν, καταλήγοντας σε πλήγμα στις προσπάθειές της να ανατρέψει μια ποινή που θα μπορούσε να εκτροχιάσει την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Τον Μάρτιο, η Λε Πεν αποκλείστηκε από το να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια, αφότου το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε την ίδια και άλλα μέλη του κόμματός της για υπεξαίρεση κεφαλαίων. Η ίδια δήλωσε ότι η υπόθεση και η απόφαση ήταν πολιτικά υποκινούμενα.

Η τελική απόφαση για την υπόθεση αναμένεται τον Ιανουάριο, αλλά η Λε Πεν είχε καταθέσει ξεχωριστή έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας, αμφισβητώντας τους εκλογικούς κανόνες που θα μπορούσαν να την εμποδίσουν να θέσει ξανά υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο.

Εάν η πολιτική κρίση της Γαλλίας οδηγήσει σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, η Λε Πεν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή στο νομό Πα-ντε-Καλαί.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας δήλωσε ότι απέρριψε την έφεση της Λε Πεν επειδή «δεν επιδίωκε να καταργήσει τις κανονιστικές διατάξεις αλλά μάλλον να τροποποιήσει τον νόμο». Τα άρθρα που είχε αμφισβητήσει ήταν είτε ανύπαρκτα είτε άσχετα, ανέφερε.

Ο δικηγόρος της Λε Πεν, Ροντόλφ Μποσελούτ, δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα εμποδίσει την πελάτισσά του να θέσει υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο πριν από την τελική απόφαση του Ιανουαρίου.

«Δεν προδικάζει με κανέναν τρόπο την ικανότητά της να είναι υποψήφια σε μελλοντικές βουλευτικές εκλογές», είπε.

Η καταδικαστική απόφαση

Η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού τον Μάρτιο επέβαλε στη Λε Πεν ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, συμπεριλαμβανομένων δύο ετών που θα έπρεπε να εκτίσει, πρόστιμο 100.000 ευρώ (116.230,00 δολάρια) και πενταετή απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος, η οποία ήταν άμεσα εκτελεστή παρά τις εκκρεμείς εφέσεις.

Η απόφαση αυτή έχει θέσει υπό αμφισβήτηση την ικανότητά της να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027, όπου παραμένει ηγετική υποψήφια.

Η Λε Πεν είχε υποστηρίξει ότι η άμεση εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για ορισμένα εγκλήματα – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με διαφθορά, απάτη ή κατάχρηση δημόσιων πόρων – παραβίαζε άδικα τα πολιτικά της δικαιώματα.

Πηγή: Reuters